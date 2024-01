Benvenuto 2024… benvenuto alla Vigor Senigallia, Marco Romizi! Il centrocampista, classe 1990 e dal curriculum di livello, è il nuovo innesto a disposizione di mister Clementi

Il 2024 inizia con un gran bel “botto” di capodanno a tinte rossoblu: Marco Romizi è un nuovo calciatore della Vigor Senigallia.

Classe 1990, Romizi è un centrocampista esperto, molto abile nel palleggio e nel fraseggio. Playmaker o mezz’ala all’occorrenza, nella valigia che porta con sé a Senigallia c’è dentro un grande curriculum, di altissimo livello. A partire dalla Nazionale azzurra, con cui ha fatto tutte le giovanili, dall’Under 17 (10 presenze), passando per l’Under 20 (7 presenze) fino all’Under 21 (5 presenze).

Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina (dove ha vinto il premio di miglior centrocampista del campionato Primavera, stagione 2008/2009), per ben 12 anni ha giocato nel calcio professionistico: dagli inizi in C1 con la Reggiana (oltre 40 presenze in due anni, quando non era ancora ventenne), sino ai 6 anni consecutivi con la maglia del Bari in Serie B (quasi 150 presenze in 6 campionati cadetti), passando poi 4 stagioni in Serie C (con Vicenza, Albinoleffe, Picerno e Bisceglie).

Nelle ultime due stagioni e mezzo è stato in Serie D con le maglie di Cavese, Trapani e – in questa prima metà di campionato – con la Luparense. E proprio col club veneto (dove ha giocato i primi mesi di questa stagione anche il “nostro” Edoardo Roberto), dopo 14 partite disputate, ha deciso di rescindere di comune accordo con la sua società. E la Vigor Senigallia – grazie al solito lavoro certosino del DS Roberto Moroni e del Presidente Franco Federiconi – ha colto al volo l’opportunità e l’ha tesserato.

Da domani sarà a disposizione di mister Clementi e della squadra, per rinforzare con qualità ed esperienza il centrocampo rossoblu in vista della seconda parte di stagione che scatterà domenica prossima con la trasferta di Termoli.

Benvenuto Marco, davvero un gran bel “botto” di capodanno a tinte rossoblu!