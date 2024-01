Gli auguri di buon 2024 da parte di don Giancarlo Giuliani "Siamo stanchi e angosciati dalle guerre tra vicini più o meno affratellati"

“Mi sembra che anche quest’anno la frenesia di botti, mortaretti e via sparando sia in calo. Non so se si tratti di saggezza, di paura dei regolamenti severi o di problemi del portafoglio, ma meglio così. Crescono – invece e purtroppo – cannonate e bombe e missili e droni e granate e via ammazzando nelle guerre vere che incendiano il mondo: a Gaza e in tutto il Medio Oriente; in Ucraina, di cui si comincia a parlare poco; in Sudan e nel Sud Sudan, di cui non si parla per niente ma dove ci sono migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati.

Sembra che nel presepe del mondo, sulla cui paglia ha preso posto Gesù, ci siano pochi candidati a fare da pastori gentili e innocenti, ma si siano risvegliati in tanti per la parte di Erode e dei suoi assassini. Noi invece avremmo bisogno di Magi, che vengano da oriente e da tutte le parti del mondo, Magi che imparino a guardare in alto alla Stella, senza confonderla con i satelliti di questo o di quell’altro. Ne avremmo tanto bisogno.

Siamo stanchi e angosciati dalle guerre tra vicini più o meno affratellati. Abbiamo bisogno che ci si incontri, ci si parli, ci si accolga, ci si aiuti. Certo, a guardarci attorno con attenzione scopriamo bellissimi tesori di amore e di solidarietà, ed è lì dentro che attingiamo pensieri di speranza per il tempo che viene. S’accende una stella ogni volta che nasce un bambino, che una mano si tende per aiutare, che un sorriso si illumina, che un uomo accoglie un altro uomo, anche se viene da lontano.

Quando si vuol bene, nonostante i nonostante, a quel punto è Natale, arriva un felice anno nuovo e s’accende una stella. Questo è il mio bene-augurio.”

Don Giancarlo Giuliani, direttore di Caritas Senigallia