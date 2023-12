Museo patrimonio di tutti a Senigallia ed Arcevia La iniziative per ampliare l'offerta al museo statale e alla Rocca

La Rocca Roveresca di Senigallia e il Museo Archeologico Statale di Arcevia, i due musei del Ministero della Cultura nella Valle del Misa, hanno l’occasione, grazie anche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di ampliare l’offerta di iniziative e attivare servizi per un target sempre più ampio di visitatori.



ROCCA DI SENIGALLIA

La Rocca Roveresca di Senigallia, già da alcuni anni dedicata all’esposizione di arte contemporanea, vede i fondi del PNRR finalizzati alla climatizzazione degli ambienti espositivi, con conseguente controllo delle condizioni microclimatiche, che consentiranno la possibilità di ospitare anche mostre di rilievo internazionale.

Ulteriori opere già realizzate nel biennio 2022-2023 hanno reso la Rocca più confortevole alla visita, in particolare: opere illuminotecniche, ritinteggiatura complessiva del percorso museale e sistemi di oscuramento per un miglior comfort negli ambienti e per la salvaguardia delle opere in mostra che saranno così protette dall’esposizione diretta ai raggi solari.

Ai fini della conservazione delle opere appartenenti alla collezione della Rocca, sono state compiute azioni quali la messa in sicurezza dell’intonaco dipinto recante la scritta storica Santa Barbara ora Pro Nobis – dove un tempo si trovava la cappellina dedicata alla santa protettrice dei bombardieri – e opere manutentive di base sugli elementi lapidei conservati nel deposito presso il piano seminterrato.

Nel 2024 si completeranno gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche già in parte realizzati, che si andranno ad integrare con le azioni per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi, a tutela della sicurezza del monumento e delle persone.

Numerose sono le iniziative proposte alla Rocca Roveresca: oltre l’attività didattica rivolta a gruppi scolastici, famiglie e utenti con disabilità, nel corso degli anni si sono svolte numerose mostre, eventi, concerti e conferenze. In particolare, nell’ultimo biennio, si segnalano le mostre effettuate in collaborazione con l’Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione – Ministero della Cultura: Being There – Oltre il giardino di Claudia Losi (Progetto Italian Council, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura) e la Biennale di Fotografia, in collaborazione con il Comune di Senigallia.

Per il prossimo anno è già in corso di elaborazione una nuova mostra con ICCD, oltre a varie attività in collaborazione con il Comune di Senigallia ed un convegno sull’evoluzione storica della Rocca Roveresca.

Per poter fruire degli eventi della Rocca Roveresca è possibile l’acquisto del biglietto annuale (intero 12 €, ridotto 18-25 anni 5 €; info: https://www.roccasenigallia.it/abbonamento/ ) con possibilità di prelazione sugli eventi che verranno ospitati durante l’anno.

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI ARCEVIA

Il Museo Archeologico Statale di Arcevia ha iniziato nel 2023 un cammino di restyling dell’allestimento e delle collezioni che si concluderà con l’aggiornamento dell’esposizione dedicata al sito di Montefortino di Arcevia e con l’implementazione della fruizione accessibile, grazie alle forniture legate ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel corso del 2023 con l’inaugurazione del nuovo percorso più lineare e pensato in termini di piena accessibilità, il Museo ha ampliato gli strumenti funzionali alla visita, esponendo in ogni vetrina la copia tattile di un reperto in essa contenuto.

Sul piano dell’aggiornamento scientifico, il percorso espositivo si è arricchito anche dei nuovi dati relativi al sito di Monte Croce Guardia, concesso in scavo all’Università di Roma “Sapienza”, che sarà interessato a breve dall’ulteriore acquisizione di materiali da scavo, volti a descrivere la complessità e l’evoluzione dell’insediamento protostorico.

Altri importanti lavori riguarderanno interventi dedicati alla prevenzione incendi che, oltre a un ulteriore adeguamento alle attuali normative, includerà azioni di domotica che permetteranno un risparmio energetico grazie all’attivazione intelligente dell’illuminazione museale.

MUSEO PATRIMONIO DI TUTTI

Uno dei progetti della Direzione Regionale Musei Marche, Istituto a cui i due musei appartengono, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è l’adeguamento ad una fruizione sempre più accessibile dei musei.

Tutti i musei dell’Istituto sono accessibili dai visitatori con difficoltà motorie. La fruizione di un Bene Culturale, però, non è solo fisica, ma anche cognitiva, in stretta connessione con il concetto di educazione al patrimonio. Ad esempio: accessibilità cognitiva rivolta ai più piccoli, significa poter fruire con gli occhi di un bambino il museo e la storia che racchiude. Questo è l’obiettivo delle offerte didattiche che i musei offrono al pubblico scolastico o alle famiglie già da diversi anni.

Per offrire servizi adeguati all’utenza, bisogna tenere conto di ostacoli anche “immateriali”, ad esempio barriere a livello sensoriale, cognitivo, culturale e tecnologico. Inserire nel percorso museale degli accorgimenti rivolti al pubblico con difficolta fisiche e/o cognitive, come copie tattili di reperti, mappe sociali o informazioni in Braille o video guide LIS, che avverrà nei musei nel corso del 2024, è una scelta che permette non solo di adeguare ad una più ampia accessibilità il Bene Culturale, ma anche di stimolare un approccio conoscitivo che attivi una sperimentazione sensoriale che conduca il visitatore ad una esperienza immersiva tale da rendere il percorso museale più piacevole e più soddisfacente.

La lettura e la fruizione dei molteplici e diversificati beni dei musei, sia come conoscenza del patrimonio che contengono, sia come percezione gratificante della fruizione, sono obiettivi fluidi e in fieri, che devono essere di volta in volta plasmati, adattati e al passo con la comunicazione per un’utenza in continua evoluzione sociale e tecnologica.