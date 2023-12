Alberto Barzanti nuovo portiere della Vigor Senigallia 19 anni, ex giovanili di Gubbio, Vis e Frosinone, è senigalliese ed era cresciuto nella Vigorina

179 Letture Sport

Ormai è una piacevole abitudine in casa Vigor Senigallia: la società forma giovani talenti che poi decollano verso il grande calcio nazionale.

Poi però accade che anche la Vigor stessa decolla nel grande calcio nazionale – come ormai è un dato di fatto da quasi due anni – e quindi molti di questi giovani divenuti grandi, tornano a casa.

La storia si ripete alla vigilia di Natale con Alberto Barzanti, portiere classe 2004 che ha fatto le giovanili rossoblu prima di approdare al Gubbio (under 15) non ancora quindicenne.

A seguire Vis Pesaro (Under 16 e Under 17) e Primavera del Frosinone.

Prima della scorsa stagione è tornato nelle Marche e ha disputato da protagonista un campionato fra i pali del Marina in Eccellenza. Ha attirato l’attenzione del San Nicolò Notaresco che l’estate scorsa lo ha portato in Serie D. In Abruzzo ha giocato 3 partite. Prima di tornare – appunto – alla “casa madre”, la Vigor Senigallia.

E siamo ad oggi quindi. Bentornato Alberto, dacci dentro e soprattutto para tutto quello che ti passa vicino!