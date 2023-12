Al via la sperimentazione dei vaccini anti-Herpes Zoster nelle farmacie delle Marche Sarà riservata inizialmente a soli 500 assistiti

272 Letture Cronaca

Fino al 5 gennaio 2024 le farmacie abilitate potranno registrare le prenotazioni per le vaccinazioni anti Herpes Zoster per un massimo di 6 assistiti, programmando la data e l’orario in cui è prevista la vaccinazione. Dal 15 gennaio 2024 partirà la somministrazione.