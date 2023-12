“Un grande valore la partecipazione di Elly Schlein alla iniziativa di pace di Assisi” Silvana Amati (PD): "Il suo difficile operare tanto più va oggi sostenuto e difeso da tutte le insidie non solo esterne"

In un momento così grave per tutte le donne e gli uomini di buona volontà, mentre il nostro “nobile” occidente sembra aver dimenticato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proprio nei giorni delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario, ho trovato molto importante la presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein alla marcia di Assisi, così come il suo intervento puntuale sulla richiesta del cessate il fuoco a Gaza della sera di martedì 12 dicembre in TV.

E’ sulla difesa dei valori veri che si misura il senso della buona politica, tanto più sapendo bene quanto costi ora a ciascuno questa esposizione.

Così la Schlein è la mia segretaria non solo per i risultati congressuali trascorsi, ai quali non ho contribuito, ma in piena convinzione della correttezza del suo difficile operare che tanto più va oggi sostenuto e difeso da tutte le insidie non solo esterne.

Silvana Amati

Assemblea regionale PD Marche