Firmato il protocollo d’intesa tra Regione Marche e Inail L'obiettivo principale è la promozione di interventi congiunti finalizzati a rafforzare la sicurezza negli ambienti di lavoro

Regione Marche e Inail – direzione regionale per le Marche, hanno firmato il VII Protocollo d’intesa per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. L’accordo favorisce la realizzazione di intervento congiunti, da sviluppare in collaborazione con altri enti istituzionali e parti sociali.