“Scompare una delle più illustri e brillanti figure della nostra storia repubblicana” Scomparsa di Marisa Cinciari Rodano, il cordoglio di Mangialardi

“Con Marisa Lisa Cinciari Rodano scompare una delle più illustri e brillanti figure della nostra storia repubblicana.

Madre costituente e prima donna a ricoprire la carica di vice presidente della Camera dei deputati dal 1963 al 1968, nella sua lunga e originale esperienza politica, iniziata con la partecipazione alla Resistenza romana, Marisa è stata capace di coniugare i valori della cultura cattolica con i piú nobili ideali della tradizione comunista italiana.

L’intensa attività che l’ha portata a ricoprire ruoli politici e istituzionali di grande prestigio, sia in Italia che in Europa, è stata profondamente segnata da un costante e appassionato impegno a sostegno della difesa e dell’allargamento dei diritti delle donne, che la vide anche tra le fondatrici e poi presidente nazionale dell’Udi.

Un impegno unanimemente riconosciuto e culminato con la partecipazione alla delegazione italiana alla Conferenza mondiale della donna dell’Onu a Pechino nel 1995 e alla Commissione per lo Status della donna dell’Onu a New York dal 1996 al 2000. In un momento come quello che stiamo vivendo oggi, dove i diritti delle donne tornano a essere sotto attacco e la battaglia per la parità dei sessi sembra segnare il passo, credo che il luminoso esempio di Marisa possa rappresentare per noi e in particolare per tutte le donne un incentivo a proseguire quella battaglia che lei ha combattuto per tutta vita.

Le mie più sentite condoglianze ad Andrea, Luana e tutta la famiglia”.

da Maurizio Mangialardi

Capogruppo regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche