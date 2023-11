Al teatro La Fenice di Senigallia c’è “Once” In scena la Compagnia della Rancia

142 Letture Cultura e Spettacoli

Terzo appuntamento, sabato 2 dicembre (inizio ore 21), per cartellone in abbonamento del Teatro La Fenice di Senigallia proposta da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche. In scena Una volta nella vita (Once) della Compagnia della Rancia con protagonisti Luca Gaudiano e Jessica Lorusso con Marisa Della Pasqua, Maurizio Desinan, Matteo Volpotti, Giulio Benvenuti, Andrea Luterotti, Monja Marrone, Miriam Pilla, Andrea Salvadè, Angela Ranica e con Leonardo Mazzarotto.

Tratto dal film irlandese ‘Once’ (2006) scritto e diretto da John Carney, vincitore del Premio Oscar per la Miglior Canzone con “Falling Slowly” e diventato uno spettacolo musicale nel 2011 con libretto di Enda Walsh e le musiche e liriche Glen Hansard & Markéta Irglová vincendo numerosi Tony Award, Olivier Award e un Grammy Award, Una volta nella vita, messo ora in scena con la regia di Mauro Simone, è molto più di una semplice storia d’amore: è il racconto di vite vissute fra sogni, speranze e vita reale.

A rendere unico questo musical è la sua sfida più grande: far eseguire, recitando, l’intera partitura musicale dagli stessi attori. Una volta nella vita racconta la storia di un musicista di strada di Dublino, sul punto di rinunciare ai propri sogni, e di una giovane donna colpita dalle sue struggenti canzoni d’amore; la storia di un Ragazzo che ha rinunciato all’amore e alla musica e della Ragazza che lo ha ispirato per sognare di nuovo è un vero e proprio inno alla vita, all’amore, alla musica.

Nel ruolo di “Ragazzo” – che con la sua voce graffiante e profonda e la sua chitarra canta di un amore perduto – c’è Luca Gaudiano, vincitore nel 2021, delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo e ora protagonista di uno dei più seguiti show di Rai. Attrice, cantautrice, danzatrice e pianista, Jessica Lorusso è “Ragazza”, personaggio fortemente positivo, una giovane donna tenace, profonda, leale e onestamente amorevole.

Per il regista Mauro Simone, Una volta nella vita è un racconto indimenticabile sull’inseguire i propri sogni, sul rifiuto di vivere nella paura e sul potere che la musica ha di connetterci tutti. È uno spettacolo “dolorosamente bello e gioiosamente edificante”, sull’amare incondizionatamente, senza aspettarsi nulla in cambio.

Informazioni e biglietti: Teatro La Fenice 071 7930842 e 335 1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30] fenicesenigallia.it – info@fenicesenigallia.it e AMAT 071/2072439 amatmarche.net. ***