Convegno “Il cibo giusto per una vita in salute” all’IIS Panzini di Senigallia Venerdì 1° dicembre presenti relatori e moderatori di spicco nel campo della medicina, della nutrizione e della dietetica

L’Istituto di Istruzione Superiore A. Panzini di Senigallia ospiterà venerdì 1° dicembre 2023 un convegno sulla nutrizione intitolato “Il cibo giusto per una vita in salute”.

L’evento organizzato dalla società scientifica di medicina interna FADOI Marche, in collaborazione con l’Istituto Panzini, con il patrocinio della Società Italiana di Nutraceutica (SINut) e dell’Università di Camerino, è rivolto sia ai professionisti sanitari sia ai cittadini desiderosi di migliorare la propria salute attraverso una corretta alimentazione.

Saranno presenti relatori e moderatori di spicco nel campo della medicina, della nutrizione e della dietetica, che condivideranno le loro conoscenze ed esperienze con il pubblico, attraverso approfondimenti e dibattiti.

La corretta alimentazione, insieme all’esercizio fisico regolare, è fondamentale per prevenire malattie cardiovascolari e neoplastiche, migliorando la funzionalità e le prestazioni del nostro corpo. Negli ultimi anni si è verificato un aumento dell’uso di integratori alimentari, probiotici, antiossidanti e vitamine, ma è importante capire quanto siano efficaci. La nutraceutica, una disciplina in continua evoluzione, fornisce risposte scientifiche a questa domanda.

Il responsabile scientifico dell’evento è la dott.ssa Laura Morbidoni, presidente FADOI Marche e responsabile dell’UOC Medicina Interna dell’Ospedale ‘Principe di Piemonte’ di Senigallia – AST Ancona.

Si prospetta un pomeriggio interessantissimo visto che l’iniziativa, oltre ad essere destinata ai professionisti del settore, prevede una sessione divulgativa aperta a tutta la cittadinanza, a partire dalle ore 15.30, destinata a tutti coloro che sono interessati ad acquisire consapevolezza e strategie per adottare una nutrizione adeguata per una vita in salute.

La giornata si concluderà con un momento di benessere: un aperitivo preparato dagli studenti del corso serale dell’ IIS Panzini.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati. L’iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo https://webplatform.planning.it/cgp/register o in alternativa accedendo al sito www.planning.it/eventi e inserendo una parola del titolo nel campo “ricerca eventi”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa Planning Congressi al numero 346.0393979 o tramite email a v.delgreco@planning.it.

Il convegno del 1 dicembre all’IIS Panzini di Senigallia apre un periodo di intensa attività per l’istituto. Per tutto il mese di dicembre, infatti, la scuola organizzerà una serie di iniziative legate all’orientamento, che daranno la possibilità a studenti e famiglie di conoscerla meglio.

In particolare, il Borgo di Natale nei giorni 14, 15, 16 e 17 dicembre vedrà la scuola offrire alla cittadinanza una moltitudine di eventi legati alle aziende del territorio. Sarà possibile partecipare gratuitamente a presentazioni, show cooking, corsi di caffetteria, panificazione, cioccolateria, degustazioni di vini e salumi, spettacoli di danza e tanto altro ancora.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web dell’Istituto (www.panzini-senigallia.edu.it) o i canali social. Il programma dettagliato sarà presto disponibile.