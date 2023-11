Vittoria in Coppa Marche a Pesaro contro la Snoopy per la US Pallavolo Senigallia Banco Marchigiano Subissati rimonta e fa sua l'andata degli ottavi

232 Letture Sport

Fatica ma porta a casa una vittoria preziosissima al quinto set il Banco Marchigiano Subissati nella partita di andata degli ottavi di finale della Coppa Marche.

Parziali di 22-25 12-25 25-22 25-21 15-10.

Partita giocata nel difficilissimo campo della Snoopy Pesaro, formazione attrezzatissima e strutturata che ha dato battaglia da subito sfoderando una prestazione di alto livello in difesa.

Le senigalliesi, dal canto loro, sono scese in campo con il freno tirato e con le scorie di un nervosismo ereditato dall’ultima partita di campionato con l’Adriatica Fano.

“I primi due set – ha commentato coach Paradisi – sembravano il proseguio della partita di sabato scorso”.

Poi la reazione costruita pallone dopo pallone nella consapevolezza di una strada in salita. Una diversa distribuzione del gioco (chiesta dalla panchina) e un innalzamento del livello della difesa hanno prima rimesso in partita le nero-azzurre e poi, quando si è unita anche una diversa consapevolezza in fase di muro con scelte tattiche risultate efficienti, hanno portato le ospiti a strappare una faticosa vittoria finale in rimonta.

Decisive Sonia Barbetta, che si è fatta sentire in attacco e Sara Lombardi, determinante a muro nella rimonta andata a buon fine.