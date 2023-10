US Pallavolo Senigallia maschile ancora vittoriosa in coppa Superata 3-1 la Nova Volley: neroazzurri ancora imbattuti. Mercoledì 4 ottobre torna la coppa femminile

Una buona US Pallavolo Senigallia maschile fa tris nella Coppa Territoriale battendo 3-1 la Nova Volley con parziali di 25-9 27-25 19-25 25-23.

Neroazzurri ancora imbattuti.

“Siamo partiti benissimo contro una squadra giovane ma tecnicamente di qualità – sottolinea coach Bellagamba – Per noi era un buon test precampionato perché anche loro erano imbattuti. Poi la gara è stata più equilibrata, abbiamo peccato in alcuni frangenti in difesa e e a muro.

I parziali successivi sono stati più tirati ma è arrivata comunque una bella vittoria.

C’è ancora da migliorare ma forse è vero quello che si diceva nel post partita nel gruppo: una match così lo scorso anno lo avremmo perso, stavolta no. Siamo cresciuti dunque, ma dobbiamo continuare a crescere”.

Mercoledì 4 alle ore 21 al Campo Boario per la Coppa Marche di C Femminile il Banco Marchigiano ospita la Virtus Fano.