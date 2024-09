Massimo Bello sulla nomina di Raffaele Fitto a Vice Presidente esecutivo della Commissione Europea "Conferma il ruolo fondamentale dell’Italia in Europa"

“Congratulazioni e buon lavoro al Ministro Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente esecutivo della Commissione europea, con delega alla Coesione e alle Riforme.” Lo ha dichiarato Massimo Bello, Vice Presidente vicario di AICCRE Marche e membro dell’Ufficio di Presidenza di AICCRE Italia (Consiglio d’Europa-CCRE).

“Due deleghe strategiche e importanti. La prima perché – ha commentato Bello, che è anche Presidente del Consiglio comunale della Città di Senigallia – riguarda l’intero settore della coesione territoriale legato ai fondi europei strutturali a gestione diretta delle autorità regionali e nazionali. La seconda perché interessa la ‘partita’ delle riforme dell’architettura costituzionale dei Trattati UE.”

“La scelta di Raffaele Fitto come nuovo Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea – ha aggiunto Massimo Bello – rappresenta un riconoscimento della sua personale esperienza politica e amministrativa, sia a livello nazionale che europeo, e conferma il ruolo fondamentale dell’Italia in Europa.”

“Strategica la scelta di un Commissario italiano con la delega alle politiche di coesione – ha proseguito – perché in un momento fondamentale per il futuro dell’Unione Europea, è indispensabile contare su una figura autorevole come quella di Raffaele Fitto, per difendere le politiche di sostegno finanziario e organizzativo ai Paesi e ai territori più deboli, alle autorità locali e a quelle regionali, evitando nuove spinte centraliste anche in questo settore.”

Raffaele Fitto è stato presidente di AICCRE negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di Governatore della Regione Puglia, “rappresentando – ha concluso il Presidente Bello – AICCRE nelle istituzioni e nelle organizzazioni degli enti locali e regionali europei e internazionali”. La sua storia istituzionale testimonia il profondo radicamento nel territorio e la sua capacità di comprendere le esigenze anche degli enti locali, che è uno degli elementi principali per rappresentare efficacemente l’Italia in Europa.