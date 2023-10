Massimo Bello eletto membro permanente dell’ufficio di presidenza AICCRE-CCRE del Consiglio d’Europa "Ringrazio i delegati nazionali al Congresso per la fiducia accordatami"

180 Letture Politica

A Milano, al XVII° Congresso nazionale di AICCRE (Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa-CCRE), che si è tenuto il 28, 29 e 30 settembre a palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, Massimo Bello, Presidente del Consiglio comunale di Senigallia e Vice Presidente vicario AICCRE Marche, è stato eletto membro permanente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

A darne notizia è lo stesso Presidente Bello, rientrato da Milano, che si è detto onorato dell’incarico elettivo appena ricevuto, confermandolo ai vertici del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

“Sono orgoglioso – ha detto il Presidente Bello – di essere stato chiamato a livello nazionale a dare il mio contributo alla costruzione di un nuovo futuro per l’Europa in un momento così delicato, in cui vari fenomeni epocali, dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica e climatica, ne minacciano stabilità e confini. Ringrazio i delegati nazionali al Congresso per la fiducia accordatami. In particolare, ringrazio la delegazione marchigiana di AICCRE composta da Massimo Seri sindaco di Fano, dal sindaco di Borgo Pace Romina Pierantonietti, dal collega presidente del consiglio comunale di Ancona Simone Pizzi, dal segretario e socio individuale AICCRE Marche Cristina Gorajski, anche loro insieme ad altri rappresentanti di alcuni Comuni marchigiani entrati a far parte del Consiglio e della Direzione nazionale.”

L’Ufficio di Presidenza coadiuverà la nuova Presidente nazionale nella conduzione dei lavori politici, istituzionali, amministrativi, organizzativi e di attuazione delle linee d’indirizzo espresse dall’Assemblea congressuale dell’organismo italiano, che è componente a livello europeo del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE).

L’Ufficio di Presidenza sarà composto da dodici membri, tra donne e uomini, che rappresenteranno il nuovo organo di governo dell’AICCRE Italia. Organo collegiale, che sarà espressione, in particolare, delle Federazioni regionali. Massimo Bello, quindi, rappresenterà nell’AICCRE-CCRE anche la città di Senigallia e le Marche.

Per la carica di Presidente nazionale è stata scelta dal Congresso Milena Bertani, già assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile della Regione Lombardia.

Massimo Bello è stato eletto anche nella Direzione nazionale e nel Consiglio nazionale di AICCRE-CCRE, e quale membro dell’Ufficio di Presidenza gli sarà una delega in un settore specifico, di cui si occuperà a livello nazionale ed europeo.