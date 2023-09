A Senigallia torna in una nuova veste “Pane Nostrum – Il Salone Nazionale dei Lievitati” Dal 6 all'8 ottobre la kermesse dedicata al mondo dell'arte bianca con tanti eventi e l'area fiera per incontri B2C e B2B

Dal 6 all’8 ottobre a Senigallia torna Pane Nostrum –il Salone Nazionale dei Lievitati, che per la XX edizione ha una veste nuova; tre giorni dedicati a pane, pizza e pasticceria con masterclass didattiche, incontri a tu per tu con i grandi esperti del settore e tante dimostrazioni dei Maestri italiani, show cooking con degustazioni e shop.

Ospiti illustri come lo chef stellato e Presidente FIPE Confcommercio Marche Centrali Moreno Cedroni, il ben noto Renato Bosco, maestro pizzaiolo e personaggio televisivo, Antonio Lamberto Martino, divulgatore tra i maggiori esperti italiani di tecnica della panificazione, Mattia Casabianca, pastry chef al ristorante Uliassi e il maestro pasticcere Roberto Cantolacqua solo per dirne alcuni. Come per la scorsa edizione il cuore pulsante del Salone sarà il Foro Annonario con i suoi luoghi clou: piazza Manni, piazza Simoncelli ed ex pescheria del Foro Annonario.

Organizzato da Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, con il supporto del Comune di Senigallia, Regione Marche, Camera di Commercio Unica delle Marche, Pane Nostrum – Il Salone Nazionale dei Lievitati è un evento unico nel suo genere e nella sua nuova veste vuole coinvolgere in una kermesse esclusiva quanti più professionisti, amatori e appassionati del settore vivendo la città in maniera diffusa; tanti i focus sulla panificazione, show cooking, masterclass, approfondimenti sulle ultimissime tecnologie applicate e, novità di quest’anno, è la presenza di un un’area espositiva solo B2B, per poter dare risposte concrete agli imprenditori del settore che ogni giorno lavorano ed investono concretamente per offrire prodotti sempre più interessanti.

Quattro le aree tematiche:

l’Area Masterclass, qui si svolgeranno corsi e laboratori di approfondimento tenuti da esperti e rivolti ai professionisti del settore dell’arte bianca. Un’esperienza formativa e didattica per poter crescere professionalmente e per arricchire il proprio bagaglio.

Il Salotto dei Maestri, nell’ex-pescheria del Foro Annonario, un piccolo salotto dedicato ai convegni di settore, presentazioni di progetti innovativi, eventi editoriali e allo story-telling dei Maestri.

La Temporary Bakery, uno spazio comune per demo e show cooking al centro del Foro Annonario, dove gli spettatori potranno assistere al susseguirsi delle dimostrazioni dei Maestri.

L’area Fiera, suddivisa in area B2C, distribuita sulle due piazze attigue al foro annonario dove si potranno acquistare e scoprire prodotti finali di panificatori e pasticcieri, lievitati, e molto altro, e la novità di quest’anno: l’area B2B*, situata in piazza Simoncelli, dedicata a materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, arredamento, packaging e servizi. Una piazza d’incontro unica per dialogare con aziende e professionisti, per confrontarsi sugli scenari del comparto, ma anche un’occasione in incontro, aggiornamento professionale e condivisione, dove gli addetti ai lavori dell’arte bianca potranno interfacciarsi direttamente con i fornitori.

Dichiarazione del Direttore Confcommercio Marche Prof. Massimiliano Polacco

“Siamo emozionati per questa ventesima edizione che segna un vero e proprio punto di svolta con il passato. Questo evento si affaccia ormai in maniera completa al mondo dell’arte bianca e per quanto ci sia ancora molta strada da fare abbiamo il desiderio di farlo diventare un luogo di confronto dibattito e discussione per tutto il mondo della panificazione, pasticceria e pizzeria; senza dimenticare ovviamente la ristorazione dove ormai l’arte bianca è parte integrante di quasi tutte le brigate.

Lo sforzo comune sarà quello di dare sempre maggiore qualità a questa iniziativa, realizzando un momento culturale e di crescita professionale per tutti coloro che avranno la voglia di mettersi in gioco per confrontarsi con altri colleghi da tutta Italia. Si parlerà chiaramente anche di innovazione tecnologica e di processo grazie ai nostri partner tecnici che sapranno accompagnare le esigenze dei Maestri che andranno in scena tra Masterclass e Temporary Bakery. Oltre a tutto questo si aggiunge anche un occhio più attento all’agricoltura e alla ricerca scientifica infatti saranno con noi sia l’Università Politecnica delle Marche, sia l’Università di Camerino dando degli spunti tecnici molto interessanti per tutti: professionisti e non solo.”

da Confcommercio Marche Centrali