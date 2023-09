“In arrivo due TAC a Marche Sud. A Senigallia non è dato sapere quando arriverà” Comitato Difesa Ospedale: "Saltamartini ed altri politici Regionali se ne fregano degli elettori della provincia di Ancona"

L’Assessore Saltamartini ex Sindaco di Cingoli durante la passata amministrazione portò un camion di neve davanti a Palazzo Raffaello per protestare sulla dequalificazione sanitaria.

Ora non nevica più perché ne avremmo anche noi del Comitato da portare all’Assessore Saltamartini ora che è lui in Regione visto che a Senigallia la Tac in aggiunta al Pronto Soccorso e tanto proclamata da circa 7/8 anni e annunciata più volte non è dato sapere quando arriverà.

E sempre a Marche Sud vengono assunti 6 infermieri a tempo indeterminato, personale raro e ricercato, nel senso speciale e professionale del termine, da qualsiasi Ospedale. Immaginiamo se ci vorrebbe anche da noi!

Abbiano avuto contatti con i direttori che si sono succeduti, con l’Assessore Saltamartini, scritto ad Acquaroli ma la sostanza è che in Regione non ci ascolta nessuno, nemmeno l’opposizione politica che vede il nostro movimentismo cittadino come un intralcio anziché come una risorsa, se si unissero gli intenti.

Il nuovo direttore, dr. G. Stroppa, nominato dal 16 luglio che ci ha contatto per un incontro. Ora lo stiamo sollecitando e attendiamo la sua disponibilità ad incontrarci.

Ricordiamo a tutti loro sopramenzionati che la sanità è di tutti come dice la Costituzione.

Ma è questo movimentismo invece dell’Assessore Saltamartini che ci preoccupa perché dal nostro punto di vista ha solo uno scopo: potenziare Marche Sud.

Prima una Tac a Cingoli, ora una a San Benedetto e una a Ascoli e sei Infermieri assunti a tempo indeterminato.

Naturalmente siamo felici per i cittadini del luogo che in questo modo con l’aggiunta di personale e di attrezzature vedranno ridursi notevolmente le liste d’attesa per visite ed esami.

Liste d’attesa delle quali noi non ne potremmo usufruire in quanto ora con la nuova riforma sanitaria, pubblicizzata ma tutta da verificare e ad oggi non vediamo miglioramenti, le prenotazioni per visite ed esami vanno smaltite in ambito Provinciale.

Se siamo d’accordo su questo e lo siamo allora anche il nostro Ospedale sia dotato di strumentazioni adeguate e di altrettanto personale tecnico e sanitario ad oggi carente.

Altrimenti arrivano dai cittadini segnalazioni del tipo: “Io per una risonanza a 10 giorni, non c è posto in tutte le Marche, nè a 10 giorni nè a 6 mesi. Mi hanno preso in carico, sono passati 11 giorni e ancora niente!! Vergogna!!”.

Capiamo la tattica: non rispondere sperando che si esaurisca la protesta.

L’abbiamo sperimentata con la passata amministrazione ma non ha portato loro fortuna.

Il bacino elettorale non nasce come un fungo che nasce spontaneamente, bisogna coltivarlo. Il Terreno va arato e seminato. La pianta che nasce va accudita, concimata, innaffiata e infine giunta a maturazione colta.

Se non si fa cosi il frutto non nasce e la pianta si secca!!

Saltamartini ed altri politici Regionali se ne fregano degli elettori della provincia di Ancona.

Ma i cittadini della provincia stanno conoscendo bene questi politicanti e fra 2 anni avranno ben chiare le loro facce e le loro promesse mai mantenute.