Festa conviviale di accoglienza per il missionario camerunense don Serge Omgba Previsti nuovi aiuti da parte dell'associazione S. Vincenzo de' Paoli

Si è svolta in un clima di fraterna amicizia e di allegra convivialità, la festa di accoglienza e di benvenuto riservata al missionario camerunense Don Serge Romain OMGBA, svoltasi al Circolo La Felice giovedì 24 u.s. su iniziativa del Gruppo S.Vincenzo de’ Paoli di Senigallia.

La verve vivace ed estroversa del dinamico sacerdote, conoscitore di ben 4 lingue, ha attirato l’attenzione dell’uditorio dei diversi soci e socie dell’Associazione, tra un boccone ed …..una bevuta, consentendo di avere un quadro sintetico sulla difficile e precaria realtà economica e sociale del Camerun e sulle molteplici attività di volontariato svolte in particolare con l’aiuto della S.Vincenzo de’ Paoli di Senigallia.

Va evidenziato che Don Serge, si è laureato (con medaglia di merito) in SCIENZA dell’EDUCAZIONE e Dottorato di Ricerca presso l’Università Pontificia Salesiana ed in Teologia e Filosofia presso l’Universitè Catholique d’Afriche Centrale di Yaoundè, dove attualmente insegna; autore di alcune pubblicazioni didattico-pedagogiche, ecc.

Riguardo alla situazione religiosa, ha riferito che pur risultando prevalente l’appartenenza alla religione cattolica, coesistono variegate forme di culto patriarcali anche legate ai vecchi Dei con pratiche, in particolare nelle zone rurali, contro il malocchio (fatture). Richiesti anche diversi interventi di esorcismo.

Il Camerun, vanta una democrazia stabile, a differenza del vicino GABON, dal quale si teme l’arrivo di una ondata di immigrati, a causa della crisi governativa in atto. Il paese, dal clima tropicale umido, dedito ad una agricoltura povera (priva di mezzi meccanici moderni), alle grandi estensioni forestali e verso un calo delle riserve petrolifere, pur vantando il miglior Prodotto Interno Lordo (PIL 2022 = + 4,4%) tra i più alti dei Paesi dell’Africa Sub-sahariana, presenta sacche di povertà estreme ed estese, specie nelle zone rurali meridionali dov’è ubicata la Diocesi di Ebolowa. E’ in questo ambito problematico, caratterizzato dalla richiesta di tanti bisogni primari (cibo, medicine, libri e tante altre necessità) che opera Don Serge come Titolare della Parrocchia “S.Giuseppe”, ubicata nel villaggio principale di NYABIZAN con spostamenti in bicicletta ed in barca negli altri 7 villaggi di sua competenza.

Fedeli allo spirito vincenziano indomito e con visuale senza confini, si è colta l’occasione presente la Presidente Lea Venuti ed il Vice-Presidente Dott. Pasquale Bencivenga, per studiare in collaborazione con Don Serge nuove forme di intervento in aggiunta ai primi aiuti offerti dalla S.Vincenzo de’ Paoli con l’offerta del Pranzo di Natale 2022 ed il container di vestitini e giocattoli inviati a Pasqua a beneficio dei bambini poveri della Diocesi di Ebolowa, distribuiti dal missionario. Infatti si stanno gettando le basi per un ambizioso Progetto come una Scuola di SARTORIA per una 50.na di ragazze e ragazzi disoccupati, per formarli ad un mestiere, che consenta di acquisire autonomia lavorativa e dignità oltreché a movimentare, per quanto possibile, la carente economia locale nell’ambito dei 7 Villaggi succitati. Per realizzare questa impresa (per i giovani/e camerunensi un sogno!), occorrono la fornitura di strumenti come alcune macchine da cucire, da taglio, orlatrici, sino ad arrivare alla stoffa nonché ad aghi, filo, forbici, metri, ecc. Rivolgiamo pertanto un caloroso appello affinché donatori generosi in denaro od in materiali e/o strumenti anche usati del settore, contribuiscano insieme all’aiuto della S.Vincenzo de’ Paoli, a questa importante opera di promozione umana, essenziale per il tentativo di rinascita di una comunità così povera e sofferente.

Altra necessità rappresentata da Don Serge riguarda la donazione di quaderni, matite, penne per i suoi ragazzi, per un recupero anche formativo-culturale. Rinnoviamo l’invito ad aiutare la San Vincenzo de’ Paoli anche con un piccolo contributo in denaro od in natura anche ad integrare la dotazione di materiale scolastico, per la quale parteciperà nella giornata di Sabato 9 Settembre alla raccolta presso la Coop di Senigallia. Per avere maggiori informazioni sulle attività dell’Associazione, ci si può rivolgere al Numero di Cell. 3471660045 (Lea).

L’auspicio, è di mettere in condizione Don Serge, con il nostro volontariato attivo – fedele ai principi vincenziani – quale nostro “messaggero e referente di carità” in Camerun , di contribuire ad avviare iniziative che realizzino – per quanto possibile – un graduale sollievo dalle condizioni di povertà delle popolazioni dei Villaggi da lui seguiti, in modo che, in occasione dell’abituale rientro estivo a Senigallia, ci porti la soddisfazione e la gratitudine dei suoi parrocchiani assistiti, per i progressi raggiunti.

Il Portavoce Associazione S.Vincenzo de’ Paoli

Alberto Bruschi