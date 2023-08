Maurizio De Giovanni e le storie delle melodie napoletane chiudono il festival del giallo 2023 Il famoso scrittore con 'Passione' e Silvia Ballestra col libro su Joyce Lussu venerdì 25 agosto a ventimilarighesottoimari in giallo

211 Letture Cultura e Spettacoli

Sarà Maurizio De Giovanni a chiudere la dodicesima edizione del Festival del noir e del giallo civile venerdì 25 agosto alle ore 21,30 nella splendida cornice della Rotonda a Mare ( i locali saranno aperti dalle ore 21,00).

L’autore napoletano è certamente uno degli scrittori più amati dal pubblico italiano. Le sue saghe letterarie più famose, dai bastardi di Pizzofalcone al Commissario Ricciardi fino a quella di Mina Settembre, hanno riscosso un grande successo non soltanto tra i lettori ma anche tra i telespettatori che hanno apprezzato molto le trasposizioni televisive dei romanzi. Anche la nuova saga letteraria nata dalla penna di De Giovanni con al centro il personaggio di Sara Morozzi, ex agente dei servizi segreti interni, sta facendo breccia nel cuore dei lettori ed a queste storie sarà dedicata una nuova serie televisiva che andrà in onda su Netflix. Gli ultimi romanzi pubblicati da De Giovanni sono stati Caminito. Un aprile del Commissario Ricciardi e Sorelle, nuovo capitolo della serie di Sara Morozzi.

L’appuntamento della Rotonda non avrà il carattere di una semplice presentazione di un romanzo ma rappresenterà un vero e proprio evento speciale nel quale Maurizio De Giovanni sarà la voce narrante di passione, monologo intervallato da canzoni, un viaggio nelle storie e nei sentimenti che hanno ispirato gli autori delle immortali melodie napoletane. Accanto a lui sul palco ci saranno le musiche dal vivo di Marzo Zurzolo Duo e la cantante Marianita Carfora.

Anche l’appuntamento pomeridiano dell’ultimo giorno del festival (ore 18,30 Giardini Scuola Pascoli) sarà un evento letterario. Protagonista è la scrittrice marchigiana Silvia Ballestra che ci parlerà del suo ultimo ed apprezzatissimo libro La Sibilla .Vita di Joyce Lussu, selezionato tra i cinque finalisti del Premio Campiello 2023. Silvia Ballestra, intervistata dalla giornalista del TG Marche Barbara Marini, ha dedicato questa biografia intima ed appassionata a Joyce Lussu, donna bellissima e fortissima che lungo tutto il novecento pensa, scrive, agisce e lotta. Pochi sanno che anche Joyce Lussu si è cimentata con il genere giallo scrivendo un originale romanzo, Sherlock Holmes, anarchici e siluri, nella quale l’infallibile detective viene invitato dal governo inglese nelle Marche.

Tutti gli appuntamenti del festival del noir e del giallo civile sono ad ingresso gratuito.

Per informazioni sul programma completa consulta www.ventimilarighesottoimari.it