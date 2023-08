Tre Salite in Qualità: 4 milioni di euro per i Comuni di Gabicce, Gradara e Fermo Gli enti si aggiudicano il finanziamento regionale per i progetti di risalita in ambito urbano. Baldelli: "Valorizzare bellezze e turismo"

“Fattore Q fa ancora centro. La qualità dei progetti premia i Comuni di Gabicce, Gradara e Fermo, che si aggiudicano il bando per i progetti di risalita in ambito urbano promosso dall’assessorato alle Infrastrutture, iniziativa finalizzata a migliorare l’accessibilità a luoghi ricchi di bellezze paesaggistiche ed architettoniche, sempre più gettonati da visitatori e turisti in ogni mese dell’anno. Congratulazioni ai sindaci e avanti tutta con le infrastrutture funzionali allo sviluppo del turismo”.