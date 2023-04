Ritornano per l’estate i soggiorni climatici e termali rivolti agli over 65 Coinvolti i cittadini di Senigallia, Barbara, Castelleone, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti e Trecastelli

Tornano finalmente i soggiorni climatici e termali estivi, patrocinati ed organizzati dall’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”.

Dopo i 3 anni di stop forzato causato dalla recente pandemia, i cittadini dei Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli potranno nuovamente tornare a prender parte ai soggiorni vacanza estivi in note città termali, per rigenerarsi e curare le varie patologie che possono essere alleviate dalle acque e dai trattamenti specifici, nella fattispecie a Montecatini Terme, Casamicciola di Ischia, Salsomaggiore Terme e Levico Terme, organizzati a condizioni agevolate.

Le partenze sono state distribuite nell’arco di tutta la stagione estiva per rendere più fruibile la partecipazione alla cittadinanza.

Si comincia con Ischia l’11 giugno, per un soggiorno climatico di 7 notti in un hotel che ha al suo interno un centro benessere ed un centro termale convenzionato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale), posizionato sul lungomare di Casamicciola, e dotato di tutti i servizi necessari al benessere e al relax dei suoi ospiti.

Si prosegue con le partenze del 18 giugno, per 13 notti, a scelta tra Montecatini Terme e Salsomaggiore Terme: due rinomatissime ed affascinanti località, storicamente molto conosciute per il loro alto livello di proprietà curative delle acque, dei fanghi e di tutto ciò che ne deriva per il miglioramento della salute personale.

Un secondo gruppo potrà partire per Montecatini anche il 20 agosto ed un altro per Salsomaggiore il 27 agosto. Entrambi gli hotels sono a 4 stelle con strutture non lontane dalle terme e di alto pregio.

Per chiudere la stagione estiva, un soggiorno di 13 notti a Levico Terme, in Trentino, a 500 metri sul livello del mare, circondati dalle Dolomiti, in un ambiente gradevole e familiare. L’hotel posizionato nella via parallela al Corso centrale, a metà dello stesso, sfrutta la vicinanza allo stabilimento termale, ottimo per fanghi ed inalazioni.

La partecipazione è aperta ai cittadini over 65 residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8, non necessariamente per usufruire delle cure termali, ma semplicemente per godere di ambienti suggestivi e rilassanti.

Il requisito della residenza nei Comuni dell’A.T.S. n. 8 è prioritaria ma, in ogni caso, non vincolante.

Da quest’anno la raccolta delle iscrizioni e l’assistenza alle prenotazioni sono state interamente affidate alla Claro Viaggi, con sede a Senigallia, in Via Capanna, 7 – recapiti telefonici 071 4608526/ 3318006909/3472925874, e-mail angelo.claroviaggi@outlook.it.

A chi fosse interessato, si consiglia di registrarsi entro breve tempo per avere la conferma dei viaggi per le diverse destinazioni; come gli scorsi anni, le adesioni dovrebbero essere comunicate entro il 20 maggio 2023 (entro il 30 aprile 2023 per Ischia).

da: Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone