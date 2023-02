Video Notizia – Il “2° Contest Ragazzi Speciali” dedicato agli istituti alberghieri delle Marche Studenti da tutta la regione si sono riuniti al Panzini di Senigallia per una gara di cucina sul tema "i legumi della biodiversità"

Il “2° Contest Ragazzi Speciali” dedicato a ragazzi diversamente abili, ogni partecipante è stato accompagnato da un alunno, un docente ed un assistente sociale. La loro partecipazione ha dimostrato che la cucina è un’arte accessibile a tutti e che le barriere possono essere superate attraverso l’impegno e la determinazione.

La Redazione di Senigallia Notizie ha seguito l’evento durante tutto il suo svolgimento, dando la parola direttamente ad organizzatori e protagonisti, come potete vedere nel servizio video che segue. Inoltre, verranno prossimamente pubblicate a puntate le ricette dei piatti in concorso, per gentile concessione degli istituti partecipanti.

E’ stato organizzato dalla “Unione Regionale Cuochi Marche” e “FIC” presso l’Istituto Istruzione Superiore Panzini a Senigallia. Questo contest ha visto la partecipazione di 8 istituti, che si sono sfidati per ottenere il primo premio:

Alberghiero IIS A.Einstein-A.Nebbia di Loreto (AN): Ghergo Ivan e Cantori Francesco (Ceci quercia e tria).

Alberghiero IPSEOA Girolamo Varnelli di Cingoli (MC): Saltamartini Federico e Salvucci Andrei Utu (Maltagliati “pelusi” al rosmarino).

Alberghiero IIS Alfredo Panzini di Senigallia (AN): Mazzarini Andrea e Cotovici Dan (Tortelli Vegani con cicerchia di Serra de’conti).

Alberghiero IPSSAR Santa Marta-G.Branca di Pesaro (PU): Parziale Francesco e Costantini Marco (Dischi volanti).

Alberghiero IPSSEOA Ulpiani di Ascoli Piceno (AP): Ciabattoni Valerio e Tempestilli Gino (Risorgimarche: Gnocchi di cece quercia di Appignano mari, monti e valli).

Alberghiero IPSSEOA Filippo Buscemi di San Benedetto del Tronto (AP): Puliafito Valeria e Biocca Riccardo (Tortelloni green).

Alberghiero IIS Carlo Urbani sede di Porto Sant’Elpidio (FM): Ceppo Francesco e Marcozzi Pierpaolo (Riso, roveja, sfere di trota al Varnelli e morici).

Alberghiero IIS Carlo Urbani sede di Sant’Elpidio a Mare (FM): Lanciotti Valentina e El Hachimi Ahalam (Cappelletti ripieni di ceci quercia con ragù di agnello, crema di pecorino e sapa).

La gara è stata molto equilibrata, ma alla fine tutti i ragazzi diversamente abili hanno vinto una medaglia d’oro per il loro impegno e le loro capacità culinarie. Questo ha dimostrato che la cucina è un’arte che non conosce barriere e che i ragazzi diversamente abili possono raggiungere grandi traguardi.

Inoltre, l’Istituto di Istruzione Superiore Panzini di Senigallia ha ottenuto un risultato eccezionale e ha guadagnato il diritto di rappresentare le Marche alle finali nazionali. Questo è un grande risultato per l’istituto Panzini di Senigallia e per i giovani talenti che hanno partecipato al contest.

Questo momento ha visto la presenza di numerosi rappresentanti del mondo culinario e istituzionale, tra cui Luca Santini (presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche), Simone Baleani Consigliere Nazionale Federazione Italiana Cuochi Alessandro Impoco (preside dell’IIS A. Panzini), Massimo Olivetti Sindaco di Senigallia.

In conclusione, il “2° Contest Ragazzi Speciali” è stato un grande successo e ha dimostrato che la cucina è un’arte accessibile a tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche. Questo contest ha incoraggiato i giovani talenti a perseguire i loro sogni e a superare le barriere, e ha promosso la passione per la cucina in tutte le sue forme.