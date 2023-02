Prenotate la vostra vacanza indimenticabile all’Hotel Turistica di Senigallia Semplicità, accoglienza, buona cucina: una meta perfetta per un soggiorno di relax e divertimento

122 Letture Vetrina Aziende

L’Hotel Turistica di Senigallia “La spiaggia di velluto” è una location ideale per le vacanze in famiglia, situata in via Rieti, in una zona tranquilla al Ponte Rosso, vicina al mare e al centro storico di Senigallia.

La semplicità e l’accoglienza sono al top in questo hotel di Senigallia, che offre un’esperienza indimenticabile ai propri ospiti.

La posizione privilegiata dell’hotel lo rende una meta perfetta per un soggiorno di relax, immersi nella natura e a pochi passi dalle attrazioni turistiche della città. La spiaggia di velluto è famosa per la sua sabbia fine e morbida, che la rende un luogo ideale per prendere il sole e rilassarsi.

La cucina dell’hotel è curata con passione e attenzione dal nostro Chef Luca Santini, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche. La cucina del ristorante propone ricette della tradizione marchigiana e offre la possibilità di scegliere tra menu a base di carne, pesce o vegetariani. I nostri piatti sono cucinati con amore e rispettano le esigenze di tutti i nostri clienti, grandi e piccoli.

Inoltre, l’hotel dispone di camere accoglienti e confortevoli, arredate con gusto e attenzione ai dettagli, perfette per una vacanza in assoluto comfort.

Per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento, l’Hotel Turistica di Senigallia “La spiaggia di velluto” è la scelta ideale. Venite a scoprire la bellezza della costa adriatica e della città di Senigallia, e lasciatevi conquistare dalla semplicità e dall’accoglienza dell’hotel.

Prenotate subito la vostra vacanza indimenticabile!

Hotel Turistica

Via Rieti, 14

60019 Senigallia (AN)

Tel. 0717927272

info@hotelturistica.it

www.hotelturistica.it