In città i minori sbarcati dalla Ocean Viking. Olivetti: “Senigallia aperta all’accoglienza” Il Sindaco: "Non abbiamo esitato un momento a dirci pronti". Ringraziamenti dal Prefetto per "efficienza operativa e solidarietà"

Sono giunti nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio a Senigallia i minori che viaggiavano a bordo della Ocean Viking, che la sera prima ha attraccato al porto di Ancona. Per la giornata dell’11 è atteso l’arrivo anche degli altri a bordo della Geo Barents.

Il Sindaco Massimo Olivetti già nella serata di sabato scorso, 7 gennaio, aveva offerto al Dott. Pellos, Prefetto di Ancona, la massima disponibilità, da parte del Comune di Senigallia, ad accogliere i circa trenta profughi minorenni non accompagnati, che sarebbero giunti al porto di Ancona sulle navi ONG.

“Non abbiamo esitato un momento a dirci pronti e disponibili ad accogliere questi ragazzi.” dichiara il Sindaco Olivetti “Senigallia si conferma una città aperta all’accoglienza e sensibile nei confronti delle persone più fragili e deboli”.

Grazie alla sinergia tra la Prefettura ed il Comune ed il raccordo ed il lavoro di rete tra Regione Marche, Ambito Territoriale Sociale n. 8 e Caritas Diocesana, i ragazzi hanno potuto trovare un riparo sicuro, che, secondo quanto comunicato dal Prefetto, con una missiva di martedì pomeriggio, durerà per 30 giorni, termine entro il quale l’autorità centrale troverà per gli stessi una destinazione definitiva.

Il Dott. Darco Pellos ha ringraziato per la “fattiva disponibilità offerta” l’Amministrazione Comunale di Senigallia, definendola “uno dei principali riferimenti per il territorio della Provincia, sia in termini di efficienza operativa che in quelli di concreta solidarietà”.