Frantoi e osterie sono pronti: XX edizione della Festa dell’Olio Nuovo di Scapezzano Nella frazione di Senigallia si tornano a festeggiare la raccolta delle olive e l'arrivo sulle nostre tavole dell'olio novello

294 Letture Cultura e Spettacoli

Ogni anno, all’inizio di novembre, per festeggiare la raccolta delle olive e l’arrivo sulle nostre tavole dell’olio novello, viene organizzata a Scapezzano di Senigallia (AN) una delle più importanti feste della Provincia di Ancona: la Festa dell’Olio Nuovo che quest’anno giunge alla sua XX edizione.

L’appuntamento annuale alla riscoperta del gusto, delle tradizioni e della storia dell’olivicoltura nel territorio marchigiano, quest’anno avrà inizio venerdì 4 novembre per terminare domenica 13 novembre.

La Festa dell’Olio Nuovo, da sempre, rappresenta un viaggio alla scoperta delle qualità e dell’unicità del mondo dell’olivicoltura, attraverso il territorio senigalliese, dove fin dall’antichità è rimasta viva la cultura e la cura degli olivi.

La Festa dell’Olio Nuovo punta, da sempre, sulla valorizzazione dei prodotti delle aziende agricole presenti sul nostro territorio.

L’evento, promosso dal Circolo Arci “Pro Scapezzano” aps in collaborazione con: il Circolo ACLI di Scapezzano, il Frantoio Belfiore, il Frantoio Mazzola, l’Azienda Agricola Manizza Mirta (tutti di Scapezzano).

La festa viene inaugurata venerdì 4 alle ore 19,30 novembre con l’apertura:

della Gastronomia del Circolo dove si potranno gustare piatti rivisitati della tradizione contadina, tutti preparati con l’Olio Nuovo appena uscito dai Frantoi che collaborano con la Festa (Info e prenotazioni Luana al 3284132303, anche WhatsApp)

dell’Osteria del Circolo, con il suo piatto forte, lo Stoccafisso alla Moda del Frantoio, dove si esalta il profumo dell’olio nuovo, e tanti altri buoni piatti (per info e prenotazioni Nicole al 3492432517, anche WhatsApp)

del punto ristoro Street FoodMord’ e Fug (sotto l’Auditorium delle Emozioni), dove si possono gustare panini con salsiccia, taglieri, castagne, vin brulè e altre leccornie.

Sabato 5 novembre si inizia alle ore 14,30 novembre con il Minicorso di potatura dell’olivo a cura del dott. Agronomo Dimitri Giardini e dell’operatore esperto Nello Bomprezzi. Dalle 18,30 riapre la porta lo Street FoodMord’ e Fug. Mentre dalle 19,30 riaccendono i fornelli la Gastronomia del Circolo e l’Osteria del Castello.

Domenica 6 novembre la giornata inizia alle 9,30 con partenza dal piazzale del Circolo ARCI Pro Scapezzano della passeggiata libera, percorso di circa 4 km, con sosta al Frantoio Mazzola (Per info Monica WhatsApp 3478407297).

Alle ore 10,00 apre i battenti il Mercatino dei prodotti tipici delle aziende agricole del nostro territorio presso il piazzale del Circolo Acli Scapezzano.

Ore 11,30 dimostrazione presso i giardini dietro la chiesa di Ginnastica Dinamica Militare Italiana è una metodologia sportiva riconosciuta e certificata Coni che consiste in esercizi completamente a corpo libero, adatti a tutti e per tutti i livelli di preparazione fisica, i quali sviluppano e migliorano diversi aspetti, tra cui: – FORZA Fisica e Mentale – RESISTENZA cardiovascolare e polmonare – CAPACITÀ Neuro muscolari – PERDITA di Grasso superfluo – DISCIPLINA, senso di appartenenza – DIMINUZIONE dello stress psicofisico. Per info o per prenotare la prova Sara 339 799 5055

Alle ore 12,30 aprono la Gastronomia del Circolo, l’Osteria del Castello e lo Street Food Mord’ e Fug’.

Il programma continua dalle ore 15,00 con l’animazione per grandi e piccini dell’Artista di Strada Damiano Massaccesi, a seguire alle ore 17,00, presso il Circolo Arci Pro Scapezzano aps, la presentazione del libro “Smettila di essere un bruco e diventa farfalla” percorso guidato al cambiamento di Valeria Catufi, psicoterapeuta, e illustrato da Chiara Akamon, tatuatrice.

La serata prosegue con le leccornie preparate dagli Osti dello Street Food Mord’ e Fug’.

Da lunedì 7 novembre a giovedì 10 novembre dopo aver visitato i Frantoi: Belfiore e Mazzola per vederli all’opera e sentire il profumo che emana l’olio nuovo vi attende il Circolo Arci Pro Scapezzano con degli ottimi aperitivi in tema con la Festa.

Venerdì 11 alle ore 14,30 Escursione nell’estate di San Martino nelle colline intorno a Scapezzano, per una totale immersione nel paesaggio rurale in un mix di bellezza, natura, storia e gusto! Un piacevole saliscendi con partenza dal castello medievale di Scapezzano avvolto dai profumi dell’olio nuovo per poi inoltrarci nella campagna tra i suggestivi colori dell’autunno e del tramonto. Ritorno a Scapezzano per una visita del Frantoio Belfiore e una merenda con, ovviamente, pane e olio! (info e prenotazioni Niki 3286762576).

Alle ore 15,30 presso la sala Hotel BEL SIT a Scapezzano convegno sui Risultati Preliminari – Consumer test su prodotti panificati con paté di oliva anche in Videoconferenza con Zoom Meeting: LINK di Collegamento: https://us02web.zoom.us/j/82229546817

All’incontro interverranno: Dott. Agr. Giardini Dimitri – Agronomo Cia Ancona, Dott. Stefano Carletti – Tecnico Gruppo Sole e Bontà, Dott.ssa Federica Cardinali – UNIVPM Dipartimento D3A, Dott. Andrea Albanesi Regione Marche – Resp. Mis. 16.1 A2

Per informazioni rivolgersi a Lucio Andreini – tel. 0731-720295 – mail anconaprogetti@cia.it

Dalle 19,30 riaccendono i fornelli la Gastronomia del Circolo, l’Osteria del Castello e lo Street FoodMord’ e Fug’ ad allietare la serata di San Martino ci penserà il Duo Acefalo con i loro stornelli.

Sabato 12 novembre la Festa continua dalle ore 19,30 con l’apertura delle Osterie.

Domenica 13 Novembre, ultimo giorno della XX edizione della Festa dell’Olio Nuovo, si inizia alle ore 9,30 con l’Escursione dalla campagna al frantoio, camminata lungo un percorso ad anello nelle campagne di Scapezzano con partenza dalla Torre dell’Orologio: passeggeremo lungo strade di campagna tra campi coltivati, siepi e oliveti per arrivare al Frantoio Mazzola dove ci sarà una merenda ad aspettarci. Torneremo poi a Scapezzano circondati dal paesaggio rurale e da panorami sul mare.

Per info e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org

Alle 09,45 Passeggiata libera intorno a Scapezzano, percorso di 4 km circa con merenda finale al mercatino sul piazzale del circolo ACLI. Info WhatsApp: Monica 3478407297.

Ore 10,00Caccia al Tesoro aperta a tutti i bambini da 3 a 10 anni organizzata dai genitori dei bambini della Scuola Montessori Scapezzano denominato “Comunità Scuola Montessori” Co.S.Mo in collaborazione con Vip Claun Ciofega Senigallia ODV, incontro sulla terrazza del circolo ARCI Pro Scapezzano.

Alle ore 10,00 riapre i battenti il Mercatino dei prodotti tipici delle aziende agricole del nostro territorio presso il piazzale del Circolo Acli Scapezzano.

Alle ore 12,30 aprono: la Gastronomia del Circolo, l’Osteria del Circolo e Mord’ e Fug’ Street Food.

Il programma continua dalle ore 15,00 con i canti popolari del gruppo folkloristico “La Pasquella di Varano” e alle 16,00 con uno spettacolo, per il progetto “Scapezzolivo” degli alunni della Scuola Montessoriana di Scapezzano.

Ore 17,00 presso il circolo Arci Pro Scapezzano presentazione del libro “Storie segrete e misteriose delle Marche” di Enrico Tassetti

La XX edizione della festa si conclude con gli Osti dello Street Food Mord’ e Fug’.

“La nostra è una festa eco solidale – conclude Francesco Cucchi – in quanto tutte le pietanze verranno servite con stoviglie di ceramica, acciaio e vetro, oppure realizzate con materiali compostabili e l’acqua che verrà servita è quella di Gorgovivo” e per questo ci possiamo fregiare del logo ECOfesta, come manifestazione a basso impatto ambientale.

Per informazioni più dettagliate e per leggere tutto il programma e i menù delle Cantine si può andare sulla pagina Facebook al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/FestaDellOlioNuovo