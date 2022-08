Soddisfazione di Amo Senigallia per la riapertura delle liste d’attesa per gli esami endoscopici Gennaro Campanile: "Sarà un caso che le liste siano state aperte in concomitanza con la denuncia pubblica"

177 Letture Politica

Amo Senigallia esprime soddisfazione per la riapertura delle liste di attesa per gli esami endoscopici presso l’Ospedale di Senigallia, chiuse da mesi in modo incomprensibile e ingiustificato. Sarà un caso che le liste siano state aperte in concomitanza con la denuncia pubblica ma tant’è.

Il comunicato dell’ASUR Marche di ieri non spiega come mai fossero chiuse e conferma il potenziamento della risorsa. Rimane l’amarezza che parecchi nostri concittadini abbiano dovuto fare a pagamento, qui a Senigallia, esami di controllo che avrebbero potuto prenotare con tranquillità e per tempo senza bisogno di andare fuori. Non dovrebbe essere Amo Senigallia a ricordare infatti che ai soggetti a rischio è consigliato di effettuare esami periodici (ogni due o tre o cinque anni) come atto di prevenzione. Ma se si avvicina la scadenza e le liste sono chiuse non rimane altro che andare fuori sede o ricorrere a costosi pagamenti.

Amo Senigallia si augura che il reparto di Gastroenterologia stia ritornando ad essere un punto di riferimento per i senigalliesi come lo è stato per tanti anni e che le pastoie burocratiche siano definitivamente superate. Ringrazia inoltre chi ha fornito i riferimenti normativi a sostegno della convinzione della ingiustificazione della chiusura delle liste di attesa e l’ASUR Marche che ha risposto direttamente senza passare attraverso canali non rappresentativi.