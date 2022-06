Quarto episodio in dieci giorni: anziano turista deceduto in spiaggia a Senigallia Triste dinamica che si ripete, inutili i soccorsi per l'uomo

Sembra non voler finire questa striscia di decessi che da dieci giorni si registrano tra anziani e meno anziani in vacanza a Senigallia. Nel pomeriggio di venerdì 24 giugno sono di nuovo scattati i soccorsi in spiaggia su lungomare Alighieri, nella zona tra via Savona e via Imperia.

Malauguratamente, continuano ad essere vani i tentativi di salvare queste vite: ancora una volta non si è potuto far nulla per un anziano, proveniente a quanto si apprende dal Piemonte, che si è con ogni probabilità sentito male mentre era in acqua ed è poi morto. Riverso in mare, è stato tratto a riva e soccorso dai ragazzi del salvamento in spiaggia, insieme a medici e sanitari giunti con i mezzi del 118, e con altro personale ospedaliero che, fuori servizio, si trovava per caso sulla battigia.

Allertata anche l’eliambulanza, che si è levata dall’ospedale regionale di Torrette di Ancona, ma non è atterrata a Senigallia: il medico sul posto ha infatti constatato che per l’anziano turista non c’era già più niente da fare e non ha potuto far altro che indicare all’elisoccorso di rientrare alla base.

Dopo i casi in spiaggia di martedì 14 e giovedì 16 giugno, dopo il malore occorso a una tedesca all’interno di una struttura ricettiva, questo è il quarto decesso in neppure due settimane.