Il vino giusto per ogni cibo: i consigli di Luigino Bruni in “Wine Pairing” Docente del Panzini di Senigallia, da 20 anni si occupa di avvicinamento al vino. Questa è la sua prima pubblicazione

Dolce, tendente al dolce o amaro che sia, ogni cibo ha il suo vino, quello che meglio di altri ne equilibria ed esalta i sapori.

Wine Pairing, consigli di abbinamento cibo-vino di Luigino Bruni è un libro che coglie proprio questa necessità e la soddisfa con ottimi risultati.

“Nel corso degli anni mi è stato spesso chiesto, in vari ambiti, di pubblicare un libro sull’abbinamento cibo-vino; ho sempre rimandato la decisione di scriverlo in attesa di essere certo di avere qualcosa di almeno un po’ utile da comunicare a professionisti e non.” E ora Luigino Bruni ne ha molte di cose da dire.

Docente dal 1986, di Laboratorio servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, settore sala e vendita all’Istituto Alberghiero A. Panzini di Senigallia, sommelier dal 1994, Bruni si occupa da 20 anni di avvicinamento al vino, attraverso corsi per appassionati al mondo del vino e organizzando viaggi in aziende vitivinicole in Trentino, Alto Adige, Friuli, Slovenia, Toscana, Langhe, Etna, Franciacorta, tanto per citare alcune destinazioni.

Pasta, risotti, carni bianche e rosse, pesce e crostacei, formaggi, funghi ma anche castagne, mele, uva… nessun alimento è trascurato. Il libro è arricchito anche da un’approfondita ricerca sulle paste artigianali, sui vari tipi di pane, sui prodotti tipici locali e, inoltre, da interventi degli chef Mauro Uliassi, Moreno Cedroni, Errico Recanati, Stefano Ciotti, Riccardo Agostini, Enrico Mazzaroni, Davide Breccia, Michele Gilebbi, Elis Marchetti, Vincenzo Cammerucci, Daniele Citeroni Maurizi, Loris Baccani, Niko Pizzimenti, David Secchi e Lazzaro Pomo, Massimiliano Mascia, Paolo Brunelli.

“Negli anni ho avuto la fortuna di conoscere professionisti della ristorazione che mettono al primo posto nel lavoro la conoscenza e la passione; il rapporto, spesso di amicizia, che si è instaurato con loro è visibile nei preziosi contributi che sono presenti in questo volume”, dice ancora l’autore.

“Luigino ha sviluppato negli anni un’elevata competenza nelle “cose di sala” e in tutto ciò che concerne il vino. Il suo approccio al mestiere fonde tradizione e innovazione, e mette in campo doti da leader, da organizzatore, da risolutore di problemi. Ma, appunto… Luigino sa offrire emozioni, ed è proprio questo che più apprezzo in lui.” Come ci ricorda lo chef stellato Mauro Uliassi nella prefazione.

E a proposito di emozioni, l’evoluzione della ristorazione e il parallelo aumento della ricchezza del Paese che consente a molti italiani di fare esperienze enogastronomiche di qualità hanno influito notevolmente sulla diffusione di questo argomento, e non a caso i mezzi di comunicazione di massa dedicano sempre più spazio all’approfondimento su come, cosa e quanto bere.

E Wine Pairing è la prima pubblicazione completa che riesce a soddisfare, con curiosità e competenza, questa richiesta.