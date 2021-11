Senigallia al top anche nella Guida Michelin 2022 Uliassi unico marchigiano con 3 stelle, Cedroni confermato a 2. Exploit di Porto San Giorgio

Dopo la Guida del Gambero Rosso 2022, Senigallia protagonista anche nella Guida Michelin.



Il panorama stellato della Guida Michelin Italia 2022 è il seguente:

1 stella 329 ristoranti (33 novità)

2 stelle 38 ristoranti (2 novità)

3 stelle 11 ristoranti

Per un totale di 378 ristoranti stellati.

I ristoranti stellati delle Marche sono 6 (con 9 stelle totali) e tra questi ci sono Uliassi, che vede riconfermate le sue 3 stelle, e La Madonnina del Pescatore di Moreno Cedroni, che vede confermate le sue due stelle.

Exploit di Porto San Giorgio, che entra con i ristoranti Arcade e Retroscena, per entrambi una stella così come per i riconfermati Andreina di Loreto e il Nostrano di Pesaro.