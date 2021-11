Guida (al) Locale: a San Marcello Filodivino, il Wine Resort&Spa apre la sua cantina ipogea Una volta al mese l'evento invernale "La Domenica in Cantina"

A poca distanza tra San Marcello e Morro d’Alba, Filodivino si presenta, immerso nel verde delle colline marchigiane, come luogo di produzione, di ospitalità e di esperienze enogastronomiche in nome del Made in Marche e del suo turismo esperienziale.

La bellezza di questa realtà la troviamo nella particolarità della sua Cantina: un ipogeo completamente interrato per ridurre l’impatto sul territorio, mentre la volta a forma di botte si sposa con linee di design essenziali e moderne.