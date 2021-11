1° Contest Ragazzi Speciali Regione Marche: “Il pesce azzurro del mare Adriatico” Al Panzini di Senigallia, Concorso Culinario dedicato ad alunni degli Istituti Alberghieri con "Programmazione Differenziata"

L’Unione Regionale Cuochi Marche in collaborazione con il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze (DSE) della Federazione Italiana Cuochi (FIC) indice un concorso rivolto ad alunni degli Istituti Professionali della Regione Marche per i Servizi d’Ospitalità Alberghiera con “Programmazione Differenziata”.

Il concorso si svolgerà il giorno giovedi 18 novembre 2021 a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 15.30 presso l’IIS A. Panzini di Senigallia nostro partner ufficiale per questa iniziativa.

L’organizzazione, attraverso il concorso, si propone per i ragazzi partecipanti di incoraggiare un’esperienza extra scolastica che possa rappresentare, per un verso, una reale applicazione dell’apprendimento e della didattica impartita a scuola e, per altro verso, un momento di crescita personale attraverso il confronto e la partecipazione in attività fondamentali per successivi percorsi nel mondo professionale.

L’URCM e il DSE-FIC ritengono infatti che i percorsi personali di integrazione, accompagnati da specifici itinerari didattici, debbano rappresentare un obiettivo primario dell’intero settore professionale.

Il Contest vede la partecipazione di tutti e 9 gli Istituti alberghieri delle Marche ovvero:

– Alberghiero IPSSEOA Ulpiani di Ascoli Piceno (AP)

– Alberghiero IPSSEOA Filippo Buscemi di San Benedetto del Tronto (AP)

– Alberghiero IIS Carlo Urbani sede di Sant’Elpidio a Mare (FM)

– Alberghiero IIS Carlo Urbani sede di Porto Sant’Elpidio (FM)

– Alberghiero IPSEOA Girolamo Varnelli di Cingoli (MC)

– Alberghiero IIS A.Einstein-A.Nebbia di Loreto (AN)

– Alberghiero IIS Alfredo Panzini di Senigallia (AN)

– Alberghiero IPSSAR Santa Marta-G.Branca di Pesaro (PU)

– Alberghiero IIS Giuseppe Celli di Piobbico (PU)

I 9 alunni che partecipano al concorso culinario saranno affiancati nella preparazione del piatto da altrettanti compagni di classe, avranno a disposizione 60 minuti ed il piatto sarà un “Antipasto” il cui Tema cardine è il Pesce Azzurro del Mare Adriatico.

La giuria altamente qualificata è composta da tre professionisti:

– Chef Marialuisa Lovari (Toscana, giudice federale e componente della NIC- nazionale italiana cuochi);

– Chef Debora Fantini (Emilia Romagna, giudice federale e componente della NIC- nazionale italiana cuochi);

– Chef Antonio Ciotola (Marche, Chef non vedente del Ristorante la Taverna degli Archi e presidente onorario Nazionale e delle Marche del DSE- dipartimento solidarietà e emergenze).

Sarà presente il presidente nazionale delle FIC prof. Rocco Cristiano Pozzulo.