“Tante altre strade a Senigallia avrebbero bisogno di interventi per la sicurezza” Dario Romano: "Come può una strada a senso unico con una pista ciclabile essere più sicura con il doppio senso?"

Dario Romano, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Senigallia, ha affidato alla sua pagina Facebook un commento alla notizia che Senigallia Notizie ha riportato, relativa allo stanziamento di contributi da parte della Regione Marche per il ripristino del doppio senso di circolazione su un tratto di lungomare Da Vinci.

Lo riportiamo qui di seguito:

Oggi è una giornata dai sentimenti contrastanti, e non per il tempo.

Ho appreso ieri sera (martedì 2 novembre ndr), dagli organi di stampa, che la Regione Marche ha finanziato alcuni progetti di sicurezza stradale. Leggo di manutenzioni, rifacimenti strade e asfalti, nuovi percorsi ciclabili e ciclopedonali.

Poi leggo: € 100.000 sono destinati a Senigallia. Wow! Vado a vedere di cosa si tratta, nello specifico, ed è lì che il sentimento di gioia sfuma piano piano in uno di amarezza. Leggo che la cifra stanziata servirebbe a far tornare a doppio senso una parte di Lungomare al Ciarnin. Fermo restando che non riesco a capire come una strada a senso unico con una pista ciclabile possa essere più sicura con il doppio senso, la vera amarezza sta nel fatto che ci sono tantissime strade che avrebbero avuto e hanno bisogno di interventi reali di sicurezza.

Penso all’inizio di Strada Corinaldese, di competenza comunale, a Borgo Ribeca (proposi un emendamento l’anno scorso in sede di bilancio, il costo? € 110.000! Bocciato dalla maggioranza).

Penso alla riqualificazione di Via Verdi, che necessita di interventi da anni (proposi pure qui un emendamento l’anno scorso in sede di bilancio, il costo? €175.000. Bocciato dalla maggioranza).

Penso alla zona ex PRG, alle Saline, al Vivere Verde, alla Cesanella, tutte bisognose di interventi di sicurezza.

Penso alle frazioni e alle loro necessità di sicurezza per famiglie e bambini.

E il Comune che fa? Chiede soldi alla Regione per una strada che è nuova – rifatta non più di 2 anni fa – ed è già ampiamente sicura.