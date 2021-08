A Senigallia è ancora tempo di “sole, mare e scienza!” Due nuovi appuntamenti con Fosforo

Sole, mare e scienza! La novità estiva per tutte le famiglie ospiti della spiaggia di velluto o residenti in città.

Venerdì 13 agosto e lunedì 16 agosto alle ore 21.30 la Chiesa dei Cancelli, in Via Arsilli 23, sarà teatro di due spettacoli scientifici.

Grazie al contributo del Comune di Senigallia e in collaborazione con l’Associazione Albergatori torna l’animazione scientifica di Fosforo: la festa della scienza (www.fosforoscienza.it) che vedrà venerdì 13 sera andare il scena “La Fisica del Bar” e lunedì 16 “La Scienza del Volo”. Due appuntamenti con la formula della conferenza-spettacolo per approfondire temi scientifici legati alla vita di tutti i giorni.

Gli spettacoli sono gratuiti e su prenotazione, consigliati per un pubblico di bambini e ragazzi dai sette anni in su.

Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni.fosforoscienza.it

Per accedere alla Chiesa dei cancelli è obbligatorio avere il green pass.

