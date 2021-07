Emozioni rock and roll al Summer Jamboree XXI: tutto il programma di domenica 1 agosto Walk-in Tattoo alla Rotonda a Mare, djs internazionali tra spiaggia e centro dalle 12 fino alle 02, gli spettacoli in piazza Garibaldi

Terzo giorno di sogno americano a ritmo di Rock and Roll. Terzo giorno di prefestival al Summer Jamboree. Domenica 1 agosto,il XXI Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso fino all’8 agosto a Senigallia, propone tanta musica, ma anche danza live!

Quest’anno, per via delle normative anticovid, le occasioni di ballo sono regolate e limitate a speciali occasioni. Una di queste è l’elettrizzante International Dance Show che il 1 agosto vedrà esibirsi fantastici ballerini campioni di specialità da applaudire a piene mani.

Sul palco di piazza Garibaldi alle 21.30 – presentati daAlice Balossi, con la possibilità che venga affiancata anche da Dario Salvatori – saliranno infatti Vince ITA, Moe JAP, Peter USA, Katja SLO, Lizette SWE Markus SWE, Remy FRA per sorprendere e entusiasmare il pubblico con evoluzioni e routine in stile. Sono nomi conosciuti e amati dai fan e da anni partecipano al Festival anche come docenti del Dance Camp. Ci faranno sognare il momento in cui potremo tornare tutti a danzare liberamente nell’abbraccio del Rock and Roll. A seguire, alle 23, sul palco arriverà l’energia incontenibile di Greg and The Frigidaires ITA, band divertentissima che sa disegnare spettacoli di ottima musica con un occhio al cabaret, tra ritmo, melodia e sagace ironia. Il Record Hop tra un set e l’altro, a partire dalle 20, sarà a cura dei djs Mr. Lucky, Giusy Wild e Sauro. Posti a sedere limitati. Prenotazione obbligatoria.

Chi desidera farsi fare un tatuaggio tradizionale da professionisti di questa arte, ha ancora tempo, domenica 1 agosto, per andare alla Rotonda a Mare, dove dalle 16 alle 02, c’è l’ultimo giorno di Walk-in Tattoo, tatuaggi Old-School non-stop, in collaborazione con Adriatic Ink Tattoo studio. A lavoro ci sono gli artisti Maurizio Basile, Marcello Basile, Marco Tupone, Francesco Rossetti, Tommaso Serpentini, Simone Berto, Michelangelo Pighetti, Luca Testadiferro, William Giampieri. Per tutto il pomeriggio e la serata, ci sarà l’Easy listening a cura della crew di djs Jay Cee, Houserockin’ Chris, Slim, Vangelis e Mickey Melodies.

La giornata del Summer Jamboree si apre già a mezzogiorno, con la brezza adriatica e il profumo di mare al Mascalzone, dove dalle 12 parte il Beach-side Record Hop (ricordiamo che date le normative vigenti non sarà possibile ballare). Si alternano fino alle 19, i djs Rocketeer, Giusy Wild, Vangelis e Slim.

Dalle 17, gli appassionati potranno iniziare a gironzolare per il centro, alla scoperta delle meraviglie che riserva il Rockin’ Village con il Vintage Market ai Giardini della Rocca e in piazza del Duca, l’Hairstyling e il Barber Shop per acconciature e tagli in stile. Per Lei acconciature old school American style con Ketty’s Vintage_style (anche consulente d’immagine d’epoca e vintage), e per Lui il tradizionale Barber shop con il neonato gruppo di “barbieri della notte” tutto senigalliese e con una scuola rigorosamente old style (Barbieria di Lorenzo, Angela Tocco magico e Samuele e Simone Frulla dei parrucchieri del centro, Pascal International, Chiara della Barbieria Francesco e Chiara).

In piazza Garibaldi si possono ammirare le spettacolari auto USA & Moto pre 1969 che poi faranno la loro sfilata finale sabato 7 agosto. Sempre ai Giardini della Rocca, la musica diffusa dai Record Hop sarà a cura dei djs Rocketeer, Sauro, Mickey Melodies, Big 10 Inch, Jay Cee, mentre sul grande schermo di nuovo allestimento, quest’anno saranno trasmessi le rockin’ clips del Movie Hop dalle 20 e i concerti del giorno precedente. Per gli appassionati di arte e cinema, imperdibile quest’anno è l’evento espositivo organizzato dal Summer Jamboree con “Senigallia città della fotografia”: la prestigiosa mostra fotografica Milton H. Greene “Women” prodotta da diChroma photography e curata da Anne Morin, allestita a Palazzetto Baviera (aperta dalle 17).

Al fine di migliorare la viabilità e decongestionare quanto più possibile il traffico nel centro città, sarà disponibile un servizio Bus Navetta gratuito dai parcheggi scambiatori di Senigallia, dalle 18 alle 02,00 su tre linee: Uscita Autostrada-Ipersimply/Giardini Catalani; Villa Torlonia/Stazione FS; Parcheggi Sud/Stazione FS, nelle giornate di sabato 31 luglio, domenica 1 agosto, giovedì 5 agosto, venerdì 6 agosto, sabato 7 agosto, domenica 8 agosto.

Infopoint in Piazza del Duca, di fronte all’ingresso di Palazzetto Baviera, fino all’8 agosto, dalle 17 alle 24.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XXI edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Wild Turkey, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro

I concerti del Summer Jamboree XXI, per i quali è necessaria la prenotazione, si svolgeranno in un’area dedicata di Piazza Garibaldi, con capienza massima di 770 posti. La prenotazione dei biglietti per i concerti è Sold Out.

Per chi ha riservato il proprio posto a sedere nell’area concerti di Piazza Garibaldi: se il biglietto non dovesse essere utilizzato entro l’orario di inizio del concerto verrà annullato e i biglietti annullati saranno distribuiti al pubblico presente agli ingressi che non è riuscito a prenotare il posto a sedere online.

Gli accessi alla manifestazione saranno comunque liberi, ma con numero massimo di persone che potranno essere ospitate contemporaneamente, nel rispetto delle linee guida covid-19:

3000 persone per Piazza Garibaldi (inclusi i 770 presenti nell’area concerti)

4000 persone per il Rockin’ Village Vintage Market alla Rocca Roveresca e Piazza del Duca.

Ricordiamo l’importanza dell’uso della mascherina, gel disinfettante, distanziamento sociale.