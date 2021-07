A Senigallia letture dei canti della Divina Commedia Alla Rocca Roveresca il primo omaggio dell'Amministrazione Comunale a Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte con le letture della Compagnia Nuovo Melograno

Comincia sabato 10 luglio alle ore 21,00 ed in replica alle ore 22,00 alla Rocca Roveresca con la lettura del decimo Canto dell’Inferno il ciclo di appuntamenti promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Marche per ricordare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.



Il progetto dal titolo “l’amor divino mi mosse” curato dal professor Alfio Albani ha come obiettivo quello di suscitare l’interesse di un pubblico più ampio possibile proponendo le infinite suggestioni collegate al linguaggio poetico del Sommo Poeta.

A rendere palpitante le liriche di Dante saranno le letture affidate a Catia Urbinelli e Daniele Vocino della compagnia Nuovo Melograno con la bellezza dei costumi dell’Associazione Estetica dell’Effimero.

L’accoglienza degli spettatori alla Rocca Roveresca inizierà alle ore 20,30.

Prenotazione obbligatoria al numero 07163258 roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it