Il nuovo Consiglio Regionale delle Marche: tutti i nomi degli eletti Ecco a chi andranno i seggi, a meno di aggiustamenti in fase di ricontrollo dei voti. 8 esponenti a testa per Lega, FdI e PD

Concluso lo scrutinio nei 1.576 seggi delle Marche, è il momento dell’assegnazione dei seggi in Consiglio Regionale. In attesa delle comunicazioni ufficiali da parte dell’Ente, che potrebbe apportare qualche aggiustamento in fase di ricontrollo dei voti, è già delineata la composizione dell’assise marchigiana.

Con Francesco Acquaroli, eletto Presidente con oltre il 49% dei voti, siederanno sugli scranni del Consiglio Regionale altri 19 esponenti della sua coalizione, destinataria del premio di maggioranza per aver superato la soglia del 43%.