Calcio: tutte le promozioni nelle Marche I verdetti finali: una sola retrocessione in tutta la Regione, il Sassoferrato Genga

Questo l’elenco di tutte le squadre promosse in tutti i campionati regionali marchigiani dopo lo stop forzato per il Coronavirus.



Va ricordato che soltanto una squadra è retrocessa in tutta la regione: è il Sassoferrato Genga, fatto scendere dall’Eccellenza alla Promozione.

Salgono invece:

in serie D il Castelfidardo;

in Eccellenza Biagio Nazzaro Chiaravalle e Atletico Ascoli;

In Promozione Fermignanese, Portuali Ancona, Trodica e Castignano;

in Prima Categoria Fermignano Calcio, Atletico Tavullia, Colle 2006, Castelfrettese, Appignanese, Elfa Tolentino, Montottone, Monticelli;

in Seconda Categoria Avis Sassocorvaro, Junior Centro Città Pesaro, Junior Pergolese, Aurora Jesi, Vis Gualdo, Pollenza, San Marco Petriolo, Ricreativo Porto Sant’Elpidio, Pedaso, Castoranese.