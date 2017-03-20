Biliardo, ASD Montignano, stagione da ricordare: promozioni, trofei e tanta passione Stagione 2025/2026 conferma crescita: successi nei campionati, trionfi in Goriziana e uno sguardo fiducioso al futuro

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Si è conclusa una stagione intensa, ricca di soddisfazioni, emozioni e insegnamenti per l’ASD Montignano, protagonista ancora una volta nel panorama del biliardo marchigiano.

L’annata sportiva 2025/2026 ha visto la società impegnata su più fronti, con ben quattro squadre iscritte ai campionati federali e una formazione protagonista anche nel campionato di Goriziana. Un percorso che ha confermato il valore tecnico del gruppo, la solidità della società e lo spirito di squadra che da sempre contraddistingue l’ASD Montignano.

Il risultato più prestigioso è arrivato dalla squadra Montignano 4, capitanata da Marco Balducci, che ha disputato un campionato di Serie B di altissimo livello. Dopo un percorso costellato di ottime prestazioni, la formazione ha saputo imporsi anche nei playoff, conquistando una meritata promozione in Serie A per la stagione 2026/2027. Un traguardo storico, frutto dell’impegno, della determinazione e della qualità espressa durante tutto l’anno. A rendere ancora più speciale questa impresa è arrivato anche il riconoscimento personale per il capitano Marco Balducci, premiato con la medaglia come miglior singolo del campionato, a testimonianza delle sue eccellenti prestazioni.

Importante anche il cammino della Montignano 3, guidata dal capitano Giovanni Righi. La stagione non è stata semplice e la squadra ha dovuto lottare fino alle ultime giornate per conquistare la permanenza nella categoria. Grazie alla determinazione e allo spirito di sacrificio di tutti i componenti, l’obiettivo è stato raggiunto con una salvezza diretta, evitando così i playout. Un risultato che vale molto, considerando le difficoltà incontrate durante il campionato.

Non è invece arrivata la conferma in Eccellenza per la Montignano 2, capitanata da Vittorio Schiavoni. Dopo una stagione complicata, la squadra è stata costretta alla retrocessione in Serie A. Nonostante il verdetto finale, il gruppo ha affrontato ogni incontro con grande dignità e impegno, uscendo dal campionato a testa alta e dimostrando fino all’ultima giornata grande attaccamento ai colori sociali. La retrocessione rappresenterà sicuramente uno stimolo per ripartire con ancora maggiore determinazione nella prossima stagione.

Grande rammarico, ma anche tante soddisfazioni, per la Montignano 1, considerata alla vigilia una delle principali favorite per la vittoria del campionato di Eccellenza. La formazione ha disputato una regular season di altissimo livello, vedendo però sfumare il primo posto proprio all’ultima giornata. Un epilogo amaro per una squadra che ha comunque dimostrato grande continuità e qualità durante tutto il campionato.

La stagione della prima squadra è stata però impreziosita da importanti successi individuali e di squadra. Mattia Tomassoni e Salvatore Tricomi hanno conquistato la prestigiosa medaglia di coppia, dimostrando grande affiatamento e qualità tecnica. A coronare un’annata comunque positiva è arrivata anche la conquista della Coppa Marche, il più importante titolo regionale, che conferma ancora una volta l’ASD Montignano tra le realtà più competitive del biliardo marchigiano.

Le soddisfazioni non sono finite qui. Parallelamente ai campionati tradizionali, l’ASD Montignano ha preso parte anche al campionato di Goriziana, ottenendo risultati straordinari. La squadra si è infatti laureata campione provinciale e successivamente campione regionale, aggiungendo altri due prestigiosi trofei alla bacheca della società e confermando la versatilità e il valore tecnico dei propri giocatori anche in questa specialità.

Guardando al bilancio complessivo della stagione, il percorso dell’ASD Montignano può essere considerato ampiamente positivo. Tra promozioni, titoli regionali, riconoscimenti individuali e salvezze conquistate con carattere, la società ha dimostrato ancora una volta di essere una delle realtà più solide e apprezzate del territorio.

Ora lo sguardo è già rivolto alla stagione 2026/2027. L’obiettivo principale resterà quello che da sempre accompagna la filosofia dell’ASD Montignano: vivere il biliardo come momento di aggregazione, amicizia e divertimento. Accanto a questo, non mancherà la voglia di continuare a crescere, migliorare e raggiungere nuovi traguardi sportivi, mantenendo vivo quello spirito di squadra che rappresenta il vero punto di forza del club.

La società desidera infine rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i giocatori, ai dirigenti, agli sponsor, ai volontari e soprattutto ai tanti sostenitori che hanno seguito e incoraggiato le squadre durante tutta la stagione. Il calore del pubblico e il sostegno dei tifosi hanno rappresentato una motivazione in più nei momenti più difficili e una grande gioia nei successi conquistati.

L’appuntamento è ora alla prossima stagione, con l’entusiasmo di sempre e la voglia di scrivere nuove pagine di sport, passione e amicizia.

Arrivederci al prossimo anno, il presidente Tomassoni Mattia