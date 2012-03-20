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In onore di Marzia Cecchettini

I versi in sua memoria, di Mirella Verde

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Cronaca
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lutto

La morte non separa,
ma congiunge
coloro che Dio
amato hanno.


È un cammino d’ Amore
che Gesù ci ha insegnato.
Dopo il dolore
gioia esploderà
nel ritrovarsi
fra i giusti di cuore.

Quelli pronti
ad amare gratuitamente,
senza chiedere nulla in cambio.
Perché questo è il vero Amore.

Luce che illumina
questo mondo
che pare caduto
nelle tenebre del male.

Ma Gesù ridarà
il pane della condivisione
per un Amore Infinito
che ha della Verità il sapore.

Mirella Verde

Allegati

Marzia Cecchettini “Elisabetta” in Rigamonti è mancata all’Ospedale di Senigallia

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