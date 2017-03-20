Mare di Senigallia a sud della foce del Misa risulta “fortemente inquinato”: è la prima volta Legambiente presenta esami campionamento acque sulle coste delle Marche: "Problemi non risolti alla rete di depurazione"

In provincia di Ancona, è risultato fortemente inquinato il punto di campionamento a mare, sulla spiaggia a sud della foce del Misa, a Senigallia che risulta contaminato per la prima volta nel 2026, dopo anni di campionamenti di Goletta Verde risultati entro i limiti.

Questo punto sul Portale Acque del Ministero della Salute risulta come Balneabile e di qualità Eccellente.

E’ quanto risulta dalla annuale campagna di monitoraggio della qualità delle acque condotta dalla Goletta Verde di Legambiente, che il 16 giugno 2026 ha effettuato sulle coste delle Marche 12 campionamenti delle acque, 7 dei quali sono risultati oltre i limiti di legge riguardo all’indagine condotta da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente riguardo ai parametri microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli).

Legambiente, che ha presentato i dati di tutte le Marche in conferenza stampa, spiega: “Le foci dei fiumi confermano la criticità della contaminazione, che per alcuni punti è diventata storica. Quest’anno abbiamo dei nuovi punti entrati nella lista di quelli risultati oltre i limiti di legge e questo è un chiaro segno che esistono dei problemi importanti e non risolti da tempo alla rete di depurazione delle acque reflue“.

In foto l’azione dei volontari di Legambiente alla foce del fiume Musone, da anni quasi sempre “fortemente inquinato”.