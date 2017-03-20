Il dialetto protagonista dell’estate di Senigallia con ‘L Curtil d’l Stori(e)
Prende il via a luglio la III edizione della rassegna teatrale
L’estate senigalliese si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione e del teatro popolare. Torna, per la sua terza edizione, la rassegna dialettale “‘L Curtil d’l Stori(e)”, un ciclo di spettacoli che promette di portare allegria e riflessione nel cuore della città.
Il suggestivo palcoscenico del Cortile della Scuola Pascoli si trasformerà per cinque serate nel luogo ideale dove riscoprire la bellezza del dialetto marchigiano attraverso il teatro. La rassegna, patrocinata dal Comune di Senigallia e in collaborazione con la FITA Marche, propone un cartellone variegato che vede alternarsi sul palco alcune delle compagnie più attive del territorio.
Il programma delle serate (ore 21:30):
1 luglio: Compagnia I ..SOLI con “Porca miseria!”
8 luglio: Compagnia GLI AMICI DEL FALCO con “Qui va tutto all’incontrario”
15 luglio: Compagnia LA TELA con “Nonno Ottavio story”
22 luglio: Compagnia LA SCIABICA con “Si n’è mort è viv”
29 luglio: Compagnia I MAZZAMUREI con “’N capell’ zepp’ d’ bugi”
L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria dato il numero limitato di posti (capienza massima 200 spettatori).
Per prenotare il proprio posto è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 3890162750.
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