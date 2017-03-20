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Boschi e foreste delle Marche, verso una gestione cooperativa sempre più sostenibile

Francesco Torriani (Confcooperative): "Gestire i boschi significa anche prevenire e mitigare calamità naturali"

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Operatori del Consorzio Marche Verdi

Opportunità per l’occupazione locale e la valorizzazione dell’ambiente nelle aree interne e nella montagna regionale attraverso la gestione attiva sostenibile delle foreste e dei beni agro-silvo-pastorali del territorio. Questi i temi al centro del seminario “Di cosa parliamo, quando parliamo di foreste” organizzato da Confcooperative Marche venerdì 26 giugno ad Ancona presso i locali di Confidicoop Marche, con la presenza degli operatori di settore e la partecipazione dell’Assessorato Agricoltura e Foresta e della Direzione Sviluppo Rurale della Regione Marche.

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Redazione Senigallia Notizie
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Pubblicato Domenica 28 giugno, 2026 
alle ore 9:00
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