Boschi e foreste delle Marche, verso una gestione cooperativa sempre più sostenibile Francesco Torriani (Confcooperative): "Gestire i boschi significa anche prevenire e mitigare calamità naturali"

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Opportunità per l’occupazione locale e la valorizzazione dell’ambiente nelle aree interne e nella montagna regionale attraverso la gestione attiva sostenibile delle foreste e dei beni agro-silvo-pastorali del territorio. Questi i temi al centro del seminario “Di cosa parliamo, quando parliamo di foreste” organizzato da Confcooperative Marche venerdì 26 giugno ad Ancona presso i locali di Confidicoop Marche, con la presenza degli operatori di settore e la partecipazione dell’Assessorato Agricoltura e Foresta e della Direzione Sviluppo Rurale della Regione Marche.