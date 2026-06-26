Carbonari (M5S) : “Mentre in Regione pensano ai kebabbari, a Senigallia e nelle Marche aumentano gli infortuni!” "Mancano i controlli, non mancano le leggi, ma soprattutto manca l'interesse"

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Da cittadina marchigiana sono preoccupata perché leggendo i dati forniti dalla Cgil, solo nel primo trimestre del 2026 si sono registrati + 50% di casi mortali, + 2,3% di infortuni sul lavoro, e + 17,8 % di malattie professionali. E la città di Senigallia non è esente da queste gravi problematiche.

La causa di tutto questo non riguarda la mancanza di conoscenza dei lavoratori sulle disposizioni di sicurezza o del livello di attenzione non sufficiente che si presta. Le aziende formano ed aggiornano in modo costante i loro dipendenti con le procedure da seguire e l’utilizzo dei dpi (dispositivi di protezione individuale), ma questo rappresenta per il lavoratore solo uno scudo parziale per tutelarsi.

Ci sono altri fattori non considerati che creano l’evento spiacevole dell’infortunio, e su questi bisogna porre la massima attenzione:

– Le condizioni precarie in cui si lavora, tra cui gli orari, che spesso superano i limiti stabiliti per gli straordinari

– Il tipo di mansione svolta che procura fatica e stanchezza limitando i riflessi;

– l’età anagrafica, infatti ci sono dei soggetti più predisposti come le donne e chi ha dai 50 ai 65 anni;

– il luogo dove si presta la collaborazione lavorativa, se ci si trova su una strada, in un piazzale, sopra un’impalcatura, alla guida ecc..;

– Le temperature troppo rigide o troppo calde, in questo periodo estivo è prevista un’ordinanza firmata ma non basta.

Mancano i controlli, non mancano le leggi, ma soprattutto manca l’interesse, perché si preferisce limitare ed eliminare il numero dei kebabbari che il numero degli infortuni.

Giorgia Carbonari (Movimento 5 Stelle Senigallia – gruppo Val Misa)