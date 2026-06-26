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Carbonari (M5S) : “Mentre in Regione pensano ai kebabbari, a Senigallia e nelle Marche aumentano gli infortuni!”

"Mancano i controlli, non mancano le leggi, ma soprattutto manca l'interesse"

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Politica
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Movimento 5 Stelle - M5S

Da cittadina marchigiana sono preoccupata perché leggendo i dati forniti dalla Cgil, solo nel primo trimestre del 2026 si sono registrati + 50% di casi mortali, + 2,3% di infortuni sul lavoro, e + 17,8 % di malattie professionali. E la città di Senigallia non è esente da queste gravi problematiche.

La causa di tutto questo non riguarda la mancanza di conoscenza dei lavoratori sulle disposizioni di sicurezza o del livello di attenzione non sufficiente che si presta. Le aziende formano ed aggiornano in modo costante i loro dipendenti con le procedure da seguire e l’utilizzo dei dpi (dispositivi di protezione individuale), ma questo rappresenta per il lavoratore solo uno scudo parziale per tutelarsi.

Ci sono altri fattori non considerati che creano l’evento spiacevole dell’infortunio, e su questi bisogna porre la massima attenzione:

– Le condizioni precarie in cui si lavora, tra cui gli orari, che spesso superano i limiti stabiliti per gli straordinari

– Il tipo di mansione svolta che procura fatica e stanchezza limitando i riflessi;

– l’età anagrafica, infatti ci sono dei soggetti più predisposti come le donne e chi ha dai 50 ai 65 anni;

–  il luogo dove si presta la collaborazione lavorativa, se ci si trova su una strada, in un piazzale, sopra un’impalcatura, alla guida ecc..;

– Le temperature troppo rigide o troppo calde, in questo periodo estivo è prevista un’ordinanza firmata ma non basta.

Mancano i controlli, non mancano le leggi, ma soprattutto manca l’interesse, perché si preferisce limitare ed eliminare il numero dei kebabbari che il numero degli infortuni.

 

Giorgia Carbonari (Movimento 5 Stelle Senigallia – gruppo Val Misa)

Commenti
Solo un commento
Glauco G. 2026-06-26 15:11:11
Per come la vedo io..la Sig.ra Giorgia Carbonari non ha mai lavorato oppure ha lavorato sempre dietro una scrivania....La causa di tutto questo non riguarda la mancanza di conoscenza dei lavoratori sulle disposizioni di sicurezza o del livello di attenzione non sufficiente che si presta???? forse è il primo fattore il "livello di attenzione" che ha un "operaio"...dove lavoro io (e ne ho passate di aziende...più dicevi (a qualche catogaria in particolare) di mettere le protezioni, allecciarsi in quota ecc e più non lo facevano perchè visto come "cosa scomoda"..altro che controlli o regione o stato...il primo fattore è personale e di twsta dell'operaio...vivete più in fabbrica e meno in uffico con l'aria condizionata e forse capirete anche voi di cos STATE TENTANDO DI PARLARE.
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