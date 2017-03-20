Il Centro Sperimentale Artistico delle Marche chiude l’anno accademico e guarda al futuro Bilancio positivo per le attività svolte nel 2025/26

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Bilancio positivo del Centro Sperimentale Artistico delle Marche per il percorso formativo teatrale 2025/2026 – con sede a Marzocca di Senigallia – che ha coinvolto circa 80 allievi e quasi 100 partecipanti considerando anche le attività aperte ad esterni.

Nel corso della stagione, da dicembre 2025 a giugno 2026, il lavoro svolto ha portato alla realizzazione di sette spettacoli tra saggi, produzioni e restituzioni sceniche, con tre serate che hanno registrato il tutto esaurito. Tutti gli spettacoli e i corsi sono realizzati con il patrocinio del Comune di Senigallia.

Tra gli ultimi appuntamenti in programma figura “Aspettando Margot“, spettacolo del Corso Professionale in scena al Teatro Tullio Giacconi di Chiaravalle sabato 20 giugno alle ore 21.00. Il testo è stato elaborato dagli stessi allievi durante il laboratorio di teatro comico coordinato da Alessandro “Mago” Mancini, con la regia di Simone Tisi.

L’anno formativo è stato arricchito da un calendario di masterclass e incontri con professionisti del settore dello spettacolo, che hanno affrontato temi legati alla sceneggiatura, alla recitazione cinematografica, alla vocalità, all’improvvisazione teatrale e al lavoro dell’attore sul set. Particolare rilievo ha assunto anche il dialogo tra formazione e attività professionale grazie alla collaborazione con la Realtà teatrale Skenexodia di Luca Guerini. In questo contesto si inserisce l’esperienza dell’allievo Luca Fioretti, che ha debuttato nello spettacolo “Dorian Gray“, andato in scena tra Roma e Chiaravalle accanto ad attori professionisti. La produzione proseguirà il proprio percorso nella stagione 2026/2027 con nuove date in diverse città italiane e verranno iniziati nuovi progetti condivisi che coinvolgeranno gli allievi marchigiani.

Per il prossimo anno sono già in programma nuove opportunità formative, con l’ampliamento dell’offerta didattica e l’introduzione di ulteriori discipline, tra cui la danza. Le giornate di presentazione dei corsi si terranno lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, seguite da una settimana di lezioni di prova gratuite aperte al pubblico. Accanto alle attività formative continueranno anche i progetti produttivi e teatrali, con l’obiettivo di favorire occasioni concrete di crescita artistica, esperienza scenica e inserimento professionale per gli allievi.