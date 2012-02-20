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Al via il Festival Alter Art tra Pergola e Senigallia

Si svolgerà dal 29 giugno al 26 luglio

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Cultura e Spettacoli
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Presentazione del Festival Alter Art

Un mese di appuntamenti diffusi nel territorio, tra spettacoli, concerti, performance, laboratori, approfondimenti e tanto altro, che trasformeranno il paesaggio, la natura e gli spazi non convenzionali in un palcoscenico a cielo aperto.

Dal 29 giugno al 26 luglio, tra Pergola e Senigallia, torna Alter Art, Festival di respiro europeo, promosso dall’associazione Ijshaamanka con il prestigioso sostegno dell’Unione Europea e del Ministero della Cultura, oltre a quello della Regione Marche, e il patrocinio del Comune di Pergola.

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Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 26 giugno, 2026 
alle ore 10:21
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