Al via il Festival Alter Art tra Pergola e Senigallia Si svolgerà dal 29 giugno al 26 luglio

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Un mese di appuntamenti diffusi nel territorio, tra spettacoli, concerti, performance, laboratori, approfondimenti e tanto altro, che trasformeranno il paesaggio, la natura e gli spazi non convenzionali in un palcoscenico a cielo aperto.

Dal 29 giugno al 26 luglio, tra Pergola e Senigallia, torna Alter Art, Festival di respiro europeo, promosso dall’associazione Ijshaamanka con il prestigioso sostegno dell’Unione Europea e del Ministero della Cultura, oltre a quello della Regione Marche, e il patrocinio del Comune di Pergola.