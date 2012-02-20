Al via il Festival Alter Art tra Pergola e Senigallia
Si svolgerà dal 29 giugno al 26 luglio
209 Letture0 commenti
Un mese di appuntamenti diffusi nel territorio, tra spettacoli, concerti, performance, laboratori, approfondimenti e tanto altro, che trasformeranno il paesaggio, la natura e gli spazi non convenzionali in un palcoscenico a cielo aperto.
Dal 29 giugno al 26 luglio, tra Pergola e Senigallia, torna Alter Art, Festival di respiro europeo, promosso dall’associazione Ijshaamanka con il prestigioso sostegno dell’Unione Europea e del Ministero della Cultura, oltre a quello della Regione Marche, e il patrocinio del Comune di Pergola.Continua a leggere e commenta su Pesarourbinonotizie.it
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!