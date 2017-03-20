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Aeroporto “Raffaello Sanzio”, siglato un accordo strategico per migliorare i collegamenti

"Un passo importante per attrarre investimenti, sostenere l’economia locale e garantire ai marchigiani la libertà di muoversi meglio verso l’Italia e il mondo"

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Incontro sui voli all'aeroporto di Falconara

ITA Airways, la compagnia aerea italiana di riferimento, e DAT A/S, compagnia aerea danese che opera i collegamenti in continuità territoriale tra Ancona, Roma Fiumicino e Milano Linate con il marchio Volidellemarche, hanno annunciato mercoledì mattina, nel corso di una conferenza stampa all’Aeroporto Raffaello Sanzio, la firma di un nuovo accordo interlinea volto a migliorare la connettività tra le Marche e il network domestico e internazionale di ITA Airways.

All’incontro erano presenti gli assessori regionali alle Infrastrutture e Trasporti, Francesco Baldelli, e allo Sviluppo economico con delega all’Aeroporto, Giacomo BugaroGiorgio Buffa, amministratore delegato di Ancona International Airport; Luigi Vallero, general manager Italia DAT.

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Pubblicato Domenica 28 giugno, 2026 
alle ore 2:00
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