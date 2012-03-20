Premiati i vincitori della 3’ edizione del Premio “Finanza e Territorio Marche” Nelle categorie Sociale, Cultura, Impresa

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L’atto finale della 3’ edizione del Premio “Finanza e Territorio Marche” ideato dalla rete di Financial Partner di Azimut Marche ha visto il trionfo dei tre progetti più votati dai circa 200 presenti alla serata finale alla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche. I 10 progetti finalisti nelle tre categorie Cultura, Impresa e Sociale scelti dalla giuria dei “saggi” sono stati presentati dagli ideatori con a disposizione 3 minuti ciascuno per convincere i presenti ad attribuirne digitalmente la preferenza decretandone il successo.

Per la categoria Sociale l’ha spuntata il Dip. Scienze Cliniche e Odontostomatologiche di Univpm con il progetto “Piccoli sguardi, grandi cure” che consiste nella creazione di un mondo immersivo, familiare e rassicurante attraverso realtà virtuale aumentata per i bambini che sono sottoposti ad interventi chirurgici da svegli così da diminuirne l’ansia e lo stress; per la categoria Cultura ad aggiudicarsi il premio è stato Inabita Lab. Territoriale “Qui Val di Fiastra”, progetto di rigenerazione culturale e sociale per il territorio della Val Di Fiastra, entroterra maceratese; per la categoria Impresa ha vinto F.lli Morandi & C. srl “Terminal Passeggeri 5.0” per un porto di Ancona sempre più sostenibile riducendo le emissioni inquinanti.