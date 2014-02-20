Giornata Mondiale dell’Endometriosi: Regione Marche richiama attenzione sulla patologia
In occasione del 28 marzo, promossa iniziativa di comunicazione che nasce per rafforzare informazione e consapevolezza
118 Letture0 commenti
In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, il 28 marzo, la Regione Marche richiama l’attenzione su una patologia cronica che può incidere profondamente sulla qualità della vita di molte donne, provocando non solo dolore fisico ma influenzando anche il benessere psicologico.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!