Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
SenigalliaNotizie.it - Vetrina Aziende

Giornata Mondiale dell’Endometriosi: Regione Marche richiama attenzione sulla patologia

In occasione del 28 marzo, promossa iniziativa di comunicazione che nasce per rafforzare informazione e consapevolezza

118 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Fiocco giallo - Endometriosi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, il 28 marzo, la Regione Marche richiama l’attenzione su una patologia cronica che può incidere profondamente sulla qualità della vita di molte donne, provocando non solo dolore fisico ma influenzando anche il benessere psicologico.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura