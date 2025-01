Family Concert “mattutino” a Senigallia con l’Orchestra Giovanile Marchigiana ARCUS Solista il pianista di 8 anni Alberto Cartuccia Cingolani. Appuntamento domenica 2 febbraio ore 11 al Teatro La Fenice

Febbraio inizia in musica con il Family Concert di Senigallia Concerti. L’appuntamento è per la mattina di domenica 2 febbraio: ore 11 al Teatro La Fenice. Protagonisti i giovani talenti. Salirà sul palco l’orchestra Giovanile Marchigiana ARCUS diretta da Alessandro Marra. Solista sarà l’enfant prodige marchigiano Alberto Cartuccia Cingolani, al pianoforte.

Con anche Niccolò Giacomucci, pianoforte; Maria Olimpia Renna, soprano; Marco Santo Mancuso, tenore; Ensemble Vocale Dorico con Claudia Carletti, direttore.

Il concerto domenicale rappresenta una importante opportunità di ascolto della musica classica per i giovani, gli studenti delle scuole di Senigallia, le famiglie e per tutti gli amanti della buona musica. In programma di sala i grandi capolavori della musica classica e colonne sonore, tra cui musiche di Bach, Mozart, Haydn, Puccini, Lehar.

“Senigallia Concerti” è la stagione concertistica organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Culturale Lemuse e la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

Infoline: 071.7930842 (Teatro La Fenice), 335.1776042 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it; 071.2072439 (Amat), www.marchefestival.net. La biglietteria del Teatro La Fenice è aperta il giovedì, il venerdì e il sabato con orario 17-20; giovedì e sabato anche dalle ore 10.30 – 12.30; nei giorni di spettacolo apre due ore prima dell’inizio. I biglietti sono anche in vendita nel circuito VivaTicket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/family-concert/251838)

ORCHESTRA GIOVANILE MARCHIGIANA ARCUS

Nata con i fondi europei di un bando della Regione Marche, riunisce giovani da scuole e conservatori di Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. Collabora con importanti artisti e propone repertorio classico, musica per immagini e colonne sonore originali. Ha registrato parte della colonna sonora del docufilm “Serendip” presentato al Festival di Venezia e ha partecipato alla Maratona Bach dal 2017 al 2019. Ha tenuto concerti in molte città marchigiane e nel 2021 è stata orchestra in residenza dell’Arcevia Jazz Festival.

ALESSANDRO MARRA

Diplomato in violino e viola, ha studiato composizione e direzione d’orchestra perfezionandosi con Corrado Romano a Biella e con Grigory Zhislin e Natalia Boyarsky al Royal College of Music di Londra. Già membro dell’Orchestra Giovanile Italiana, ha collaborato con la Fenice di Venezia, l’Opera di Roma, la Sinfonica della RAI e la Sinfonica di Sanremo. È membro stabile della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana ed è docente il Liceo Musicale Rinaldini di Ancona.

CRISTINA CARLETTI

Docente di canto presso il Liceo Musicale Rinaldini di Ancona, è esperta in Vocologia artistica presso l’Università di Bologna, ricercatrice e facilitatrice nelle Circleactivities e per l’autismo. Preparatrice vocale del Coro Giovanile Orlandini, è concertista in Italia e all’estero e collabora con la rivista “Siing Magazine” nella parte relativa alla didattica.

ALBERTO CARTUCCIA CINGOLANI

Nato a Macerata nel 2017, ha iniziato a tre anni lo studio del pianoforte coi genitori, cominciando già nel 2021 a partecipare a importanti concorsi. Fino ad oggi ha collezionato 70 primi premi in competizioni internazionali, tra i quali Piano Talents Milano, WPTA Madrid, London Classical Music Competition, Musik Festival Vienna, Riviera Etrusca Piombino, International Music Festival Parigi, con riscontri anche sulla stampa. Solista con l’orchestra ha partecipato a trasmissioni televisive, a importanti eventi (al Conservatorio di Milano, al Conservatorio di Madrid, al Mozarthaus di Vienna, al Parco Archeologico di Pompei) e a festival internazionali (Liszt di Grottammare e Cesar Franck di Bruxelles,). Nel 2023 ha ricevuto il “Premio Musica” del XXI Premio Giuseppe Sciacca della Pontificia Università Urbaniana in Vaticano. Nel 2024 ha ricevuto il premio “Chiave di violino” dall’Associazione Marchigiano dell’anno e un Encomio della Guardia di Finanza per aver suonato in occasione del 250° anniversario della fondazione dell’Arma.

NICCOLÒ GIACOMUCCI

Nato ad Ancona, durante gli studi di pianoforte con Cristina Picciafuoco al Liceo Musicale Rinaldini di Ancona (dove si è diplomato col massimo dei voti nel 2023) frequenta i corsi preaccademici di composizione con Federico Agostinelli al Conservatorio di Pesaro dove, nel settembre 2024, primo in graduatoria, è stato ammesso ai corsi accademici.

MARIA OLIMPIA RENNA

Soprano, ha cantato in Italia e ha frequentato masterclass con grandi artisti quali Josè Carreras e Renata Lamanda, e con la musicologa Stefanie Köhler. Ha ottenuto il primo premio al concorso “Maria Parazzini” (2024) e studia canto con Claudia Carletti al Liceo Musicale Rinaldini di Ancona e Musica vocale da camera con Elisabetta Lombardi al Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro.

MARCO SANTO MANCUSO

Tenore, ha 16 anni e studia al Liceo Musicale Rinaldini di Ancona sotto la guida della professoressa Doriana Giuliodoro. Ha preso parte a concerti come solista con diverse orchestre sia marchigiane che siciliane.