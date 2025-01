Riprendono le attività pomeridiane organizzate dalla Fondazione A.R.C.A. Presso la sede in via Maierini

Con l’inizio del nuovo anno la Fondazione A.R.C.A. ha dato avvio a nuovi percorsi laboratoriali, progetti, ripreso i laboratori che erano già stati avviati a novembre.

Dalla metà di gennaio riparte il percorso di arti creative “Racconti in immagini per tutti. Nessuno escluso”, “DiSegno in azione” che vuole porre un’attenzione in particolare alle autonomie; in questo percorso tutti andranno alla scoperta delle diverse tecniche artistiche, per creare immagini che costituiranno il loro racconto, la loro storia ed emozione del momento. I laboratori si terranno da gennaio a maggio tutti i lunedì dalle 15.30 alle 18.30.

Sempre dalla metà di gennaio prende avvio “Mosaichiamo IN e AUT”, un nuovo percorso laboratoriale dedicato all’arte del mosaico. Un linguaggio senza spazio né tempo, che aiuterà ognuno ad esplorare, in maniera naturale, pensieri, emozioni sia le relazioni con gli altri sia con la materia. Questo laboratorio si terrà da gennaio ad aprile tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30.

Da gennaio a marzo ripartono anche le Letture immersive da parte del team di A.R.C.A., rivolte a tutti, coprono varie tematiche: la montagna e il rispetto dell’ambiente; la scoperta di sé stessi; la scoperta del mondo con lo ST[R]EAM e la scienza, la scrittura creativa e il digitale. Le letture si terranno il mercoledì (nei giorni in cui non si terra il corso Mosaichiamo) e il venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00.

Per partecipare ai laboratori è necessario prenotare tre giorni prima dell’inizio.

I Laboratori si terranno in Via Maierini n. 34/38 (dietro il Comune di Senigallia), per informazioni e iscrizioni: email: bibliotecaspeciale@fondazionearca.org.

Un progetto interessante è BOOK BOX.

Un’opportunità per i ragazzi fragili di essere maggiormente partecipativi nel proprio territorio.

Le persone, gli enti, le associazioni, i circoli potranno donare libri che i ragazzi trasformeranno, per poi portarli, inserendoli in scatola Book Box, nelle scuole, esercizi commerciali, spazi di cura e altro.

Per promuovere la socializzazione e la relazione tra tutti, per dare nuova vita ai libri mettendoli in circolo, trasmettendo cultura e tanta voglia di comunicare.

Per rimanere informati sulle attività e servizi della Fondazione c’è il nostro sito e i nostri canali social:

Sito: www.fondazionearca.org

Facebook: Fondazione A.R.C.A. – Autismo Relazioni Cultura e Arte

Instagram: fondazione.arca

YouTube: Fondazione A.R.C.A. – Biblioteca Speciale

Twitter: Fondazione A.R.C.A.