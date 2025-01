Servizio civile con la Caritas 7 posti disponibili a Senigallia

132 Letture Associazioni

Anche quest’anno tutti i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni possono partecipare al bando di Servizio civile universale con Caritas Senigallia,

un’esperienza unica di accrescimento interiore e un modo concreto per affrontare la realtà sociale nella quale viviamo in modo diretto e con empatia. I posti per Caritas a Senigallia sono sette in tutto e le domande devono pervenire online entro martedì 18 febbraio alle ore 14.

I due progetti che si svolgeranno a Senigallia sono Costruttori di umanità Marche, dedicato a contrastare qualsiasi forma di povertà economica e sociale e assicurare la salute e il benessere a tutte le persone fragili presenti sul territorio, e La terra dei giovani, che ha come obiettivo accrescere l’inclusione sociale e lavorativa e l’autonomia di persone in difficoltà tramite un progetto di agricoltura sociale. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un monte ore annuo di 1145 ore, articolato su 5 o 6 giorni a settimana. Gli operatori volontari selezionati, come sempre, sottoscrivono con il dipartimento un contratto che fissa l’importo mensile per lo svolgimento del servizio.

Nello specifico il primo progetto, Costruttori di umanità Marche, prevede 7 posti a Senigallia (2 nella sede di Casa Stella, sul lungomare Da Vinci, 5 nella sede del Centro di solidarietà, in piazza della Vittoria) e proverà a dare risposta a importanti sfide sociali relative a giovani, anziani e adulti in situazioni di emergenza e di disagio socio-economico. Il servizio dura 12 mesi, come detto, e ha un impegno di 5 giorni settimanali.

Il progetto La terra dei giovani offre 4 posti da svolgersi presso la sede di Casa San Benedetto, in Strada delle Saline, e mira al raggiungimento dell’obiettivo n.1 dell’Agenda 2030, Sconfiggere la povertà, attraverso l’inclusione sociale e lavorativa con persone vulnerabili e promuovendo buone pratiche di welfare generativo. Anche qui la durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno di 6 giorni settimanali.

Tutti i dettagli e il bando completo su https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024 e https://caritasmarche.webnode.it/servizio-civile, mentre per avere informazioni specifiche si può contattare direttamente Caritas Senigallia via mail scrivendo a fondazionecaritas@caritassenigallia.it o via telefonica al 338 5099083.